Muere Cormac McCarthy, el ganador del Pulitzer autor de The Road y No Country for Old Men

Redacción

BBC News Mundo

41 minutos

Fuente de la imagen, Getty Images Pie de foto, A pesar de la fama mundial, se decía que Cormac McCarthy era un hombre muy privado.

El escritor estadounidense Cormac McCarthy, ganador del premio Pulitzer, murió el martes a los 89 años, anunció la editorial Penguin Random House.

El escritor falleció por causas naturales en su casa en Santa Fe, en el estado de Nuevo México.

Las novelas de McCarthy incluyen The Road y No Country for Old Men, que se convirtieron en películas exitosas.

Muchas de sus novelas eran cuentos violentos que describían la frontera estadounidense y mundos postapocalípticos.

Al rendirle homenaje, el escritor Stephen King lo calificó como "quizás el mejor novelista estadounidense de mi tiempo".

"Estaba lleno de años y creó un buen cuerpo de trabajo, sin embargo lamento su muerte", tuiteó.

Su editorial en Reino Unido, Pan Macmillan, describió a McCarthy como "uno de los escritores más influyentes y renombrados del mundo".

The Road, publicada en 2006, fue la décima novela de McCarthy y ganó el prestigioso premio Pulitzer de ficción al año siguiente. Describe el arduo viaje de un padre y su hijo mientras luchan por sobrevivir en un Estados Unidos después del apocalipsis.

Su libro de 2005 No Country for Old Men, una sombría historia de un negocio de drogas que salió mal en el desierto de Texas, fue adaptado para el cine por Joel y Ethan Coen. Se convirtió en un thriller de gran éxito, protagonizado por Javier Bardem y Tommy Lee Jones.

La película ganó cuatro premios Oscar, incluido el de mejor película.

Fuente de la imagen, Getty Images Pie de foto, "La carrera de McCarthy abarcó casi seis décadas y varios géneros, incluidos ficción y drama", dijo la editorial Pan Macmillan en su homenaje.

Una larga trayectoria

McCarthy nació en Providence, Rhode Island, en 1933 en una familia católica irlandesa. Tenía cinco hermanos.

Sin embargo, pasó la mayor parte de su infancia en Knoxville, Tennessee, donde su padre trabajaba como abogado. Su primera novela, The Orchard Keeper, se publicó en 1965.

Los dos últimos libros de McCarthy, The Passenger y Stella Maris, se publicaron a finales del año pasado. Además de sus novelas, también escribió guiones y cuentos.

Durante su larga carrera, sus entrevistas en los medios o sus apariciones en la alfombra roja fueron escasas.

En 2007, McCarthy le dijo a la presentadora estadounidense Oprah Winfrey: "No creo que [las entrevistas] sean buenas para tu cabeza".

"Si pasas mucho tiempo pensando en cómo escribir un libro, probablemente no deberías estar pensando en eso, probablemente deberías estar haciéndolo".