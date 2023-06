"Un reconocido neurocirujano experimentó conmigo y me arruinó la vida"

50 minutos

"Fui su conejillo de indias"

El impacto

"Todo ha cambiado", lamenta. "Mi sueño era ser policía, y eso no va a ocurrir nunca. Me cuesta aceptarlo, no poder tener la carrera que quiero, no poder tener el estilo de vida que deseo, no poder tener hijos. Me han quitado muchas cosas por causas ajenas a mí".