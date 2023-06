El peso que siente la "generación sándwich", que cuida a la vez de padres ancianos, hijos y nietos

50 minutos

Tres generaciones

"Dedico toda mi vida a mi madre: no viajo, no salgo. Y la gente me pide que esté más presente para mi hijo. No tengo tiempo para mí, pero tengo que tener tiempo para la casa, para la ropa, para ellos".