Flamin' Hot: la polémica historia del conserje mexicano que dice haber creado los Cheetos picantes y cuya vida es llevada al cine por Eva Longoria

58 minutos

No es habitual que un hombre que empieza limpiando pisos en una fábrica alcance un puesto de alto ejecutivo en una corporación como Frito-Lay, el gigante trasnacional de las papas fritas y los snacks en EE.UU.

Un sabor latino, o más específicamente mexicano, que ha conquistado el gusto no solo de esa comunidad, sino de otras en Estados Unidos y mercados extranjeros a donde llega el producto.

Sin embargo, varias investigaciones han concluido que la historia de Montañez no es exactamente como él la ha difundido , en especial sobre cómo se dio la invención del sabor Flamin' Hot.

PepsiCo, la matriz de Frito-Lay, ha tenido que señalar que quien fuera su conserje en una fábrica de Los Ángeles no es exactamente el inventor de ese producto, pero sí alguien que contribuyó "a su lanzamiento y éxito" .

Estadounidense de origen mexicano, al igual que Montañez, Longoria reafirma que se trata de "una historia que celebra el sueño empresarial estadounidense, sin dejar de lado el hecho de que ese sueño no está disponible de la misma manera para todos ".

El filme, sin embargo, no ha quedado ajeno a las críticas que señalan que está proyectando un relato desapegado a los hechos sobre la invención de la fritura picante, que es el punto de despegue en la exitosa historia de vida de Montañez.

Como otros migrantes, desde muy joven tuvo que trabajar para llevar dinero a su casa y, al no contar con estudios -casi no sabía escribir en inglés-, sus opciones eran muy limitadas.

"Recuerdo que la llené y se la di a recursos humanos y estaba muy nervioso, porque no había nada cierto en esa solicitud. Pero c onseguí el trabajo en el momento ", contó Montañez a la cadena de radio pública NPR.

En una ocasión, Montañez estaba acomodando frituras en una tienda de un barrio mexicano cuando, según su relato, tuvo la idea que transformaría su vida: "Vi gente comprando chiles. Vi gente comprando especias. Y miré nuestras papas Lay's sin sabor… ¿Así que no tenemos nada para las personas a las que les gusta lo picante?", pensó.

En 1989 llevó los Cheetos picantes a la fábrica, según le dijo a NPR. Sus compañeros quedaron fascinados por el sabor. Los hizo llegar a los jefes para mostrarles que había un mercado potencial de latinos y otros amantes del picante, como los asiáticos, pero no tuvo ninguna clase de respuesta.

Su idea, explicó, tardó un tiempo en materializarse con apoyo de los expertos en comida procesada que no podían simplemente usar polvo de salsa picante casera. Pero, según relata, para 1990 ya estaba en marcha todo .

¿Fue así realmente?

La idea de las papas picantes no le cambió de inmediato la vida a Montañez, que siguió siendo el conserje y operador de maquinaria con bajo sueldo.

Pero en 2021, el diario Los Angeles Times publicó una amplia investigación que arroja que Montañez no puede concederse el crédito de la invención del sabor Flamin' Hot .

La empresa alegó que en aquella época "las divisiones operaban de forma independiente y no eran las mejores para comunicarse", por lo que pudieron haber trabajado en ideas similares al mismo tiempo.

BBC Mundo solicitó una entrevista a Richard Montañez, pero no hubo una respuesta del conferencista y escritor.

Flamin' Hot en la pantalla

"La historia sí era conocida, pero el nombre de Richard Montañez no tanto. Era como una leyenda urbana", explica Arellano.

"Para mí fue algo difícil, pero a la vez fácil. Porque yo soy Richard, he vivido su vida, con obstáculos y con sueños, yo también los he tenido para llegar a donde estoy como escritora de Hollywood. No fue fácil y por eso entendí su historia", señala Chávez.