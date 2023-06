Las confesiones de un banquero que fue a prisión por la millonaria manipulación de tasas de interés de uno de los bancos más importantes del mundo

"[Cuando me despertaba] tenía unos cinco segundos en los que pensaba que todo iba bien en el mundo. Y luego me daba cuenta de que no era así. Y me pasaba el día con una especie de peso oprimiéndome el pecho. Esperaba a las seis para empezar a automedicarme con alcohol. Tenía ataques de pánico", dice.