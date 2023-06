Radio Row: el histórico barrio de Nueva York que fue arrasado para construir las Torres Gemelas hace más de medio siglo

30 minutos

Fue descrito como "uno de los centros comerciales más antiguos, más vitales y más coloridos" de Nueva York. Pero eso no evitó que fuera expropiado y derribado para levantar en su lugar el World Trade Center (WTC) con sus icónicas Torres Gemelas, de cuya inauguración oficial se cumple medio siglo este 4 de abril.

"Es principalmente conocido como el centro de la costa este para los adictos a la alta fidelidad y a la radioafición", escribió a propósito de este barrio el periodista Martin Arnold en la edición de The New York Times del 20 de abril de 1962.

Era una zona comercial pujante que aunque terminaría desapareciendo, no lo haría sin dar batalla.

De la novedad al auge

La zona se convirtió en un referente no solamente para los residentes de Nueva York sino también para compradores y aficionados de otros lugares que acudían allí sabiendo que era el lugar donde podrían encontrar los radios que buscaban o cualquier pieza relacionado con estos.

Protestas y expropiación

La buena racha no duraría pues a inicios de la década de 1960 la Autoridad Portuaria de Nueva York anunció planes para construir el World Trade Center, cuya ubicación final terminó siendo el área que ocupaba Radio Row.

La noticia no cayó bien entre los pequeños comerciantes de Radio Row, en especial, una vez que quedó claro que el nuevo complejo del World Trade Center significaría el fin de este distrito tecnológico que ya era un referente en la ciudad.

En respuesta a estos planes, los comerciantes de Radio Row se organizaron con el fin de dar una batalla no solo legal sino también ante la opinión pública en defensa de sus negocios.

"Tenemos la intención de luchar. Este no es algún país extranjero en el que el gobierno puede venir y simplemente arrebatarle a un hombre su negocio. Esto es un centro mundial de productos electrónicos para el hogar y ahora ellos lo van a destruir para que los intereses de bienes raíces puedan apropiárselo", dijo Oscar Nadel, quien asumió el liderazgo de este movimiento, en declaraciones a The New York Times en abril de 1962.