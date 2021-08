Félix Gallardo, el Jefe de Jefes que cambió la historia del narco en México

"Ignoro el por qué se me relaciona, porque ese señor (Camarena) no lo conocí. Y o no soy una persona de armas. Lamento mucho porque sé que era un buen hombre", dijo.

"Cuando no has cometido un error, no tengo por qué arrepentirme. No participé en un hecho así", aseguró.