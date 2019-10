Ladislao Biró, el sorprendente inventor de la máquina de lavar ropa y los bolígrafos que Google homenajeó con un "doodle"

Derechos de autor de la imagen Thinkstock Image caption El sistema aplicado al bolígrafo en 1938 es el mismo que se utiliza en la actualidad.

Bolígrafo, boli, pluma, lapicera, birome...

Todos lo conocemos: sirve para escribir, tiene en su interior un tubo de tinta especial y, en la punta, una bolita metálica que gira.

Lo que no todos sabíamos es que lo inventaronen 1938 y su origen está muy vinculado a Argentina.

Su inventor fue Ladislao Biró, un hombre de origen húngaro que se radicó en Argentina. Allí celebran este jueves su natalicio y a la celebración se sumó Google con su "doodle"

Derechos de autor de la imagen Google Image caption El buscador Google recuerda este jueves al inventor del bolígrafo Ladislao Biró.

Biró nació en 1899 y durante sus 86 años de vida creó desde una máquina de lavar la ropa hasta una caja automática de cambios de los autos.

Este último invento fue vendido a la automotriz General Motors, que lo compró para evitar que lo fabricara la competencia, según cuenta su hija Mariana Biró en la página web de la Fundación Biro de Argentina.

En total, a Biró se le atribuyen 32 inventos.

¿Cómo surgió el bolígrafo (o la "birome")?

Derechos de autor de la imagen Fundación Biro Image caption Ladislao Biró se radicó en la Argentina donde hizo sus principales creaciones.

Entre sus tantas pasiones, Biró también fue periodista.

Mientras escribía sus columnas para una revista húngara, utilizaba una lapicera de tinta que manchaba y no escribía cuando él quería.

Entonces desde la necesidad nació su invento.

Biró se inspiró en el rodillo que se utilizaba para en la impresión de los diarios y las revistas que tiraba tinta sin manchar.

Y adaptó ese método al tamaño de una mano.

Entonces colocó una esfera pequeña en la punta de un tubo y en él puso tinta para que fluyera con la fuerza de la gravedad y cayera sobre el papel.

Este sistema, de 1938, es el mismo que se sigue utilizando en la actualidad para los bolígrafos.

¿Cómo llegó Biró (y la lapicera) a Argentina?

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption En Argentina, a la lapicera se la llama birome.

El inventor tuvo un encuentro casual con el presidente de Argentina en ese momento, Agustín P. Justo, quien le ofreció fabricar el bolígrafo en el país latinoamericano.

Allí, Biró se asoció con Juan J. Meyne y crearon la empresa "Birome", nombre que luego se asoció a la lapicera.

"Biró fabricó personalmente la lapicera porque deseaba que fuera lo suficientemente barata como para estar en manos de todos", describe su hija.

Derechos de autor de la imagen Fundación Biro Image caption Dibujo del diseño del bolígrafo

Luego vendió los derechos para que la "birome" se produjera en Estados Unidos y Europa, y continuó inventando cosas.

Más creaciones

En 1936, Biró creó el sistema electromagnético que décadas después fue utilizado en el tren bala japonés.

Más tarde, en 1944, inventó un proceso continuo para la producción de resinas fenólicas, como la bakelita, un material resistente al calor y al agua que se utilizó para fabricar aparatos telefónicos, entre otros.

También ideó una cerradura inviolable y un termógrafo clínico, un aparato que registra los cambios de temperatura.

Derechos de autor de la imagen Fundación Biro Image caption Ladislao Biró (izquierda) y Juan Meyne (derecha) crearon la firma Birome.

Hasta su muerte, en 1985, trabajó en la Comisión de Energía Atómica de Argentina en la separación de gases para agua pesada.

"Cuando le pregunté por qué gastaba tanto dinero patentando sus inventos si no pensaba hacerlos ni venderlos, referente al tren bala, él simplemente me contestó que el mundo en aquel entonces no estaba listo para eso", contó Mariana Biró en el sitio web.

"Biró era un hombre moderno", añadió.