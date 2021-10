Chile: la mujer de la etnia mapuche que denuncia que fue obligada a dar a luz encadenada y con un policía vigilándola

22 octubre 2016

Versiones que difieren

"Según consta en las declaraciones del personal de servicio, las grilletas quedaron puestas en la baranda de la camilla, no estando en contacto con las extremidades interiores de la interna", se lee en el comunicado.

"De la cárcel me sacaron solo con esposas, cuando me subieron a la ambulancia, me pusieron un grillete en los pies. Estuve con grilletes hasta el día del parto en la tarde, cuando mi hija ya había nacido", se escucha en el registro.