Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Nissan vendió más de 2,4 millones de unidades del modelo Tsuru.

Subirse en algún momento a un Nissan Tsuru es de esas cosas que es difícil que un mexicano no haya hecho en su vida.

De este modelo de la marca japonesa, fabricado en México, se han vendido en promedio más de 200 unidades cada día de los últimos 32 años. Son 2,4 millones en total de un vehículo predilecto por los taxistas del país por ser económico y confiable.

Pero tras años de acusaciones sobre la inseguridad, la compañía anunció que dejará de producirlo en mayo de 2017 pese a ser uno de los carros más vendidos y queridos de México.

"En la industria automotriz Mexicana, Tsuru es uno de los principales líderes de ventas", señaló Mayra González, presidente y director general de Nissan Mexicana en un comunicado al realizar el anuncio el miércoles en el que se informó que la empresa lanzará una versión conmemorativa de 1.000 unidades en marzo.

"La mayoría de los mexicanos", dijo, "tenemos alguna historia o anécdota que nos relaciona con Tsuru", un modelo que llegó a ser el más vendido del país y que se encuentra ahora en la séptima posición.

González señaló que el Tsuru, que en japonés significa grulla de corona roja -un símbolo de longevidad- lleva desde 1984 "brindando a las familias mexicanas un medio de transportación de alta calidad, confiabilidad y durabilidad.

Bolsas de aire

Sin embargo, aunque la compañía no explicó los motivos para dejar de fabricar un vehículo que se ha exportado a más de 30 países, meses atrás Nissan había empezado a preparar el camino para dejar de fabricar el modelo.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption "Es un producto que poco a poco venía llegando al fin de su ciclo de mercado", explica Armando Soto, presidente de Kaso & Asociados, consultora de la industria automotriz.

"El Tsuru no va a entrar con bolsas de aire. No tiene estructura para eso. Es imposible. Eso no va a pasar. Lo que sí va a pasar en determinado momento es que el Tsuru tendrá que salir", había dicho en junio el presidente general de Nissan Mexicana, Airton Cousseau, ahora encargado de Nissan China.

De fondo para haber tomado la decisión se encuentra la aprobación en mayo de la NOM-194, una normativa sobre "dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos" que a partir de 2020 impedirá a los fabricantes la comercialización de coches sin bolsas de aire y sistema de frenos ABS.

El modelo, el más económico de Nissan, se vende a 141.300 pesos mexicanos, unos US$7.500.

"Es un producto que poco a poco venía llegando al fin de su ciclo de mercado. No permitía incorporar sistemas renovados de seguridad porque se hubiera salido completamente de precio", le dice a BBC Mundo, Armando Soto, presidente de Kaso & Asociados, consultora de la industria automotriz.

"Era algo esperado, desde hace muchos años se venía comentando. No salía porque seguía teniendo mucha demanda", explica Soto.

BBC Mundo solicitó una entrevista con un vocero de Nissan en México pero no había nadie disponible previo a la publicación de este artículo.

Cuestionamientos

El Tsuru era considerado como el tercer vehículo menos seguro de la región por el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP), una organización que promueve la seguridad vehicular.

Latin NCAP divulgó en abril un informe donde aseguraba que el Tsuru estuvo involucrado en al menos 4.000 muertes en accidentes de tránsito en México entre 2007 y 2012.

México es el séptimo productor mundial de vehículos y el cuarto que más exporta, pero especialistas de la industria han cuestionado a los fabricantes por utilizar distintos estándares de seguridad para los coches dependiendo del mercado al que se destinen.

Nissan le aseguró a BBC Mundo en abril que el Tsuru "cumple con las normas de seguridad en los mercados donde se vende".

Para el secretario general de Global NCAP, David Ward, la decisión del fabricante llega a destiempo.

"Esta decisión de cesar la producción de un vehículo tan inseguro es muy tardía. Hace tres años Latin NCAP realizó la prueba de choque de este modelo y el resultado fue de cero estrellas", señaló en un comunicado divulgado este jueves.

Derechos de autor de la imagen Nissan Image caption México es el séptimo productor mundial de vehículos y el cuarto que más exporta.

"Nissan se ha tomado demasiado tiempo para reconocer que la venta de automóviles de bajos estándares es inaceptable. Por fin han respondido a las demandas de Latin NCAP y de los consumidores mexicanos para retirar el Tsuru del mercado", agregó.

"Tiendo a pensar que Nissan realizó este anuncio en respuesta a nuestra campaña para que no se comercialicen más vehículos calificados de cero estrellas en México y en toda América Latina", aseguró el secretario general de Latin NCAP, Alejandro Furas.

Furas dio la "bienvenida" al anuncio de Nissan, el mayor fabricante de vehículos de México, pero cuestionó que se tenga que "esperar" hasta mayo del próximo año para comercializar "este modelo tan inseguro".

Las demandas de esta organización para que Nissan retire el Tsuru se basan en una prueba de choque realizada entre un Nissan Versa 2016, vendido en Estados Unidos y un Nissan Tsuru 2015, vendido en México.

La prueba implicó una superposición del 50% en el frente de los vehículos y una velocidad combinada de 129 km/h. Y de acuerdo a Latin NCAP, un conductor del Tsuru "habría presentado lesiones de alta probabilidad de riesgo de vida".

"El choque por lo tanto tiene altas posibilidades de haber sido fatal, no había bolsas de aire y las estructuras principales se colapsaron, comprometiendo el espacio de supervivencia", agregó la organización.

¿Afectará a Nissan?

Al hacer el anuncio sobre el Tsuru, la compañía japonesa señaló que no habrá un "sustituto directo" para el modelo y que Nissan "direccionará" a sus clientes hacia el Versa, el auto más vendido en México este año, y el Tiida.

Estos vehículos, en sus versiones más básicas, tienen un costo de 178.900 pesos (US$9.500) y 171.800 pesos (US$9.100), respectivamente.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption Nissan tiene 15.000 empleados en México.

Nissan, que tiene 15.000 empleados en el país, afirmó que el volumen de producción de la compañía en el país no se verá afectado y que mantiene la meta de alcanzar la fabricación de un millón de unidades al año antes del final de la década desde las poco más de 820.000 actuales.

Sin embargo, analistas de la industria prevén que la empresa sentirá de una u otra manera el golpe de dejar de fabricar el Tsuru.

"Debería de tener alguna afectación definitivamente, no es sencillo", considera Soto, "le sucedió a Volkswagen cuando quitó el 'Escarabajo' hace algunos años tuvo una contracción de mercado y perdió el liderazgo".

"Lo han venido supliendo con otra oferta de vehículos", dice Soto sobre Nissan, "seguramente tendrán un ligero ajuste en su mercado. Seguirá siendo líder pero la brecha con respecto al GM se cerrará aun más, y dependerá de la estrategia de Nissan".