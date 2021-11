Carniceros "hipster", cortes orgánicos y exportaciones a EE.UU.: cómo Argentina quiere volver a ser el país de la carne

15 noviembre 2016

Los que pasó y lo que puede pasar

Financiación creativa

El riesgo de la carne procesada

Volver a las raíces

El animal completo

Meneando el brazo en el que un tatuaje anuncia "To beef or not to beef", Argomaniz habla con BBC Mundo en la carnicería Amics, en el barrio Palermo de Buenos Aires, donde hoy se encuentra una tienda de alimentación vegetariana u orgánica en cada cuadra.