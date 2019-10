Derechos de autor de la imagen Ministerio de Defensa de Perú Image caption El ministro de Defensa de Perú, Mariano González, renunció a su cargo luego de que se conociera que le dio un ascenso a su pareja en su cartera.

"No he cometido ningún acto de corrupción ni una falta administrativa y ninguna falta ética. Lo que he cometido es un hecho de amor".

Quien está detrás de esta declaración es el ahora exministro de Defensa de Perú, Mariano González, quien debió renunciar a su cargo luego de darle un ascenso a su pareja, Lissette Ortega, como asesora de su cartera.

González habló en el programa de televisión peruano Panorama el pasado domingo, luego de que el mismo ciclo televisivo denunciara la relación amorosa entre el ministro y su asesora, y su rápido ascenso en la función pública.

"Consciencia tranquila"

Ortega había sido nombrada asesora del viceministerio de políticas para la defensa de Perú el 17 de octubre.

Cuatro días después, el 21 de octubre, fue ascendida a asesora del despacho ministerial, un cargo nombrado por el propio ministro González, según las resoluciones oficiales que mostró el medio periodístico.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption "Lo que he cometido es un hecho de amor", dijo González en su defensa.

"La doctora Lissette Ortega trabajó en mi despacho desde el día 11 de agosto hasta el viernes 25" de noviembre, aseguró González en el programa de televisión, luego de que se emitiera un extenso informe en el que se mostraba la relación de ambos tanto laboral como personal.

Allí, se emitieron imágenes de la pareja caminando, abrazada, tomada de la mano y besándose el pasado 17 de noviembre, según el citado programa periodístico.

El ahora exintegrante del gabinete del presidente Pedro Pablo Kuczynski explicó que la relación amorosa entre ambos comenzó "el mismo día que fueron grabados", y que allí mismo habían decidido que ella se alejaría del cargo.

"El día sábado 19 (de noviembre) informé al premier (el jefe de gabinete Fernando Zavala) sobre la situación y durante esta semana, que es lo que ha pasado, sucede el apartamiento de la doctora Lissette del cargo", aseguró González.

El exministro, sin embargo, no brindó explicaciones sobre los dos ascensos que se otorgaron a Ortega en pocos días y que debieron contar con su consentimiento.

BBC Mundo intentó comunicarse con integrantes del ministerio de Defensa, pero no recibió respuesta.

"Yo tengo la consciencia tranquila que no he cometido ningún delito", sostuvo González.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption "Yo creo en el amor también, pero no a costa del estado", dijo el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski.

Según el artículo 8 de la Ley del Código de Ética de la Función Pública de Perú, "el servidor público está prohibido de mantener relaciones o de aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo".

Lissette Ortega Orbegoso es doctora en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, en Perú, y especialista en Contratación Pública con amplia trayectoria en la asesoría legal, según detalla Instituto de Ciencias Sociales y Políticas Sociales (INCSPS), donde dicta clases.

La renuncia

Luego de que el romance tomara notoriedad en la prensa peruana, Mariano González presentó su renuncia al cargo de ministro de Defensa de Perú, que fue aceptada este lunes por el premier Zavala.

La renuncia de González es la primera en el gabinete del presidente Kuczynski, desde que asumió el cargo en julio pasado.

"Lamentablemente ha tenido que renunciar el ministro de Defensa a quien quiero mucho, pero no podemos tener un standard para mujeres y otro para hombres", dijo el presidente peruano en un mensaje grabado y publicado en su página de Facebook.

"Yo creo en el amor también, pero no a costa del Estado", añadió Kuczynski, quien reconoció que mantiene un afecto particular con González.