"Un fracaso militar, un éxito político": 2 visiones opuestas del golpe de Estado fallido en Venezuela que creó la figura de Hugo Chávez hace 30 años

¿Cómo veía la situación de Venezuela previa al golpe?

¿Cómo era Hugo Chávez antes del golpe?

¿Cómo vivió el día del golpe, el 4F?

"Es mentira que Chávez no bajó a Miraflores porque no quiso, sino porque la táctica así lo establece (...) Hay un puesto de comando que dirige el escenario de combate. Por eso es que el cuartel de la Montaña es el sitio estratégico donde él tenía observación directa sobre el palacio y dirigía las acciones. No tenía que ir a Miraflores, él era el comandante de toda la operación, no sólo en Caracas, sino a nivel nacional. Tenía que llevar el control de todo".

¿Qué pensó al ver el mensaje en televisión de Chávez y el famoso "por ahora"?

¿Cómo siguió usted la evolución Chávez después del golpe?

"Llegó un momento en el que me dijo algo que me molestó. En la conversación empezamos a hablar del golpe, me dijo que había ordenado que se me respetara la vida. Le dije: 'Chávez, eso quiere decir que si me hubiera resistido, me habrías matado'. Y él me contestó: 'Ese hubiera sido su problema'. Me levanté y me fui. Su ambición no tenía límites, era capaz de cualquier cosa".