Un drama silencioso: los hombres víctimas de ataques con ácido en Colombia

19 marzo 2017

Callados

"Los hombres no hablan de esto" . Me lo dijeron muchas veces.

Me lo dijo Natalia Ponce de León, la más conocida víctima de ataque con ácido en Colombia, me lo dijo el doctor Jorge Luis Gaviria, cirujano que opera a Natalia y quien más ha tratado las heridas y secuelas de este violento crimen en el país, me lo dijeron en organizaciones de víctimas, me lo dijo la Fiscalía.