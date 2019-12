Marta Lamas, la feminista mexicana que defiende que en un evento en su honor sólo participen hombres

Derechos de autor de la imagen Marta Lamas Image caption "Pensé que podría ser interesante que un grupo de hombres que son mis amigos y aliados hablaran de mi trayectoria". asegura Marta Lamas.

Una invitación a un evento en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en homenaje a la reconocida feminista Marta Lamas en el que participarán 11 hombres y ninguna mujer, causó indignación y un acalorado debate en las redes.

El titulado "Coloquio Marta Lamas en diálogo con XY", trata de ser un encuentro "distinto, creativo y lúdico", según le dijo la propia Lamas a BBC Mundo.

Según ella, el cartel del evento, en rosa, un color que no le gusta, intentaba ser "un guiño, una provocación".

La también académica de 70 años asegura que no ha seguido directamente las reacciones de enfado por el evento, programado para el próximo 11 de octubre en la UNAM

La protesta contra el mismo se extendió por redes sociales como Facebook y Twitter y llegó incluso a los medios internacionales.

"La UNAM dice: mujeres, siéntense porque invitaremos a 11 hombres para enseñarles qué significa el feminismo", asegura un mensaje de protesta en Twiter.

Lamas dice que se enteró a través de otras personas de la polémica, pero que de cualquier forma "un homenaje a una feminista viejita no era para generar tanto desmadre".

Repite que la intención no era hacer un coloquio sobre feminismo, sino un homenaje a su trayectoria organizado por la UNAM.

Derechos de autor de la imagen UNAM Image caption La invitación al evento en la UNAM causó indignación a un sector de feministas en México.

Aliados

"Cuando me lo propusieron pensé que era algo distinto, creativo, lúdico. Pensé que podría ser interesante que un grupo de hombres que son mis amigos y aliados en muchas causas hablaran de mi trayectoria, de mi activismo y de mi obra. Creí que además podría invitar a un cierto tipo de público que ya no va a los eventos feministas porque siempre son iguales o muy parecidos".

Asegura que también intentaba animar a los hombres a que perdieran el miedo a la palabra feminismo o a ser etiquetados como tales.

Lamas dice que no entiende si se trata de una confusión, un malentendido o una tergiversación deliberada.

"Algunos (de los panelistas) han sido mis maestros, otros son mis amigos, hay uno más joven que mi hijo. Hay un rango de edades de entre 33 y más de 70 años y son de muy distintas disciplinas. Se trataba que fuera una discusión enriquecedora", explica.

No descarta que el cartel haya causado enojo ante un sector de feministas porque aparece el periodista Jenaro Villamil.

Su nombre puede ser controvertido porque fue expulsado por un grupo de feministasdurante la marcha que exigía justicia por el asesinato de la joven Mara Fernanda Castillo, que sólo quería mujeres en el contingente al frente de la protesta.

Derechos de autor de la imagen Carlos Jasso/Reuters Image caption El asesinato de Mara Fernanda Castilla, de 19 años conmovió a México y llevó a la gente a protestar a las calles el 17 de septiembre.

Lamas asegura que no estuvo en la marcha, pero que piensa que fue una reacción desproporcionada. "Sin saber si cometió o no un error, no se puede tirar por la borda su trabajo de 20 años por los derechos humanos, de los gays, de las mujeres", dice.

Asegura que había invitado a Villamil varios meses antes, antes del incidente de la marcha. "Lo invité porque es amigo mío, no por molestar a las chicas de la marcha".

Dice que entiende la indignación que existe. "La impresión que a mi me da es que las feministas la están pasando muy mal en el patriarcado, hay muchísima agresión contra ellas. Es horrible ser mujer joven en la ciudad y subirte al metro, que te manoseen, las violaciones, los feminicidios".

"Están muy muy enojadas y a veces el enojo no permite distinguir. De repente se acerca un hombre con una trayectoria creo yo impecable, y ellas lo asocian con el machismo que indudablemente existe en México".

Tras la polémica, Villamil anunció en Twitter que no asistirá al debate.

"He cancelado mi participación de este evento. No lo organicé y no es mi interés seguir en este juego de odios", señaló Villamil.

Derechos de autor de la imagen UNAM Image caption La académica asegura que el cartel era un guiño, que jugaba con el XY haciendo alusión a los cromosomas.

"Lo que quiero es desarmar el pleito"

La académica dice que pensó que quien viera un cartel con sólo hombres se iba a acercar por interés, por curiosidad, "pero nunca pensé que iba a generar este nivel de protesta".

"Como si hacer un evento implicara que yo solo hablo con hombres y se olvida que llevo 48 años hablando sólo con mujeres".

Cree que el enojo cataliza las diferencias que algunos sectores feministas tienen con ella. "Muchas piensan que hay que abolir el comercio sexual. Yo creo que hay que regularlo y permitir nuevas formas de organización. Yo creo que muchas de las diferencias, sobre todo de feministas jóvenes, explotaron con este evento".

Dice que el enojo es representativo del ambiente que hay en México.

"Es algo que yo veo en las marchas, a las jóvenes muy enojadas y tienen razón. Lo que me preocuparía es como se canaliza de la mejor manera política esa energía".

En su trayectoria, ha hecho muchas conferencias con mujeres. "Por eso me parecía divertido que fuera sólo con hombres".

"El tema era hacer visible que existen hombres que me han ayudado y acompañado en esta lucha".