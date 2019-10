Cómo es el "Arca de la Paz", el buque hospital que China envió a Venezuela para prestar asistencia sanitaria por una semana

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El "Arca de la Paz" dispone de unas 200 camas clínicas.

Forma parte de una Armada y fue construido para la ser usado en la guerra, pero a bordo del Daishan Dao o "Arca de la Paz" no hay armas sino instrumental médico.

Este moderno buque hospital del Ejército de China se encuentra fondeado desde el sábado en las costas de Venezuela, donde permanecerá hasta el próximo 29 de septiembre prestando asistencia sanitaria, como parte de la cooperación entre el gigante asiático y las autoridades del país sudamericano.

Venezuela sufre una severa crisis económica que afecta también los servicios de atención sanitaria debido, entre otros motivos, a la escasez de medicamentos e insumos hospitalarios, así como a la emigración de miles de profesionales del sector salud.

Solamente en Chile, el registro anual de médicos venezolanos pasó de 70 en 2014 a 1.030 en 2017, según cifras de las autoridades chilenas.

La visita del "Arca de la Paz" forma parte de la gira "Misión Armoniosa 2018", que se inició en junio pasado y que incluye entre sus puertos de destino a Colombia, República Dominicana, Ecuador, Papua Nueva Guinea, Vanuatu, Fiji, Tonga, Granada, Dominica y Antigua y Barbuda.

La nave también viajará a Chile para participar en las celebraciones con motivo de los 200 años de la fundación de la Armada de ese país.

En la última década, el Daishan Dao ha visitado unos 40 países y ha dado atención de salud a más de 180.000 personas, según cifras de las autoridades chinas.

Decepción en el puerto del Arca de la Paz

GUILLERMO D. OLMO, corresponsal de BBC News Mundo en Venezuela

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption El Daishan Dao ha visitado unos 40 países en sus giras de asistencia humanitaria.

El Arca de la Paz se ha convertido en la última esperanza para algunos enfermos.

Fondeado en el puerto de la Guaira, a las afueras de Caracas, su blanca figura se yergue junto al buque escuela Simón Bolívar, donde se entrenan los cadetes de la Armada de Venezuela.

Algunos de los que no consiguen el tratamiento médico que necesitan se acercaron allí después de verlo atracar por televisión el pasado sábado.

Esperaban ser atendidos, pero los guardias les niegan el paso.

Marcos Antonio Paruta, de 70 años, lleva año y medio esperando que le operen de la enfermedad de la próstata que padece.

Le llevó más de cuatro horas y media llegar hasta La Guaira desde su casa en Guatire.

"Nos han dicho que solo van a atender a la gente de las parroquias de la zona", lamenta.

Mientras sujeta la sonda que lleva conectada desde hace meses asegura que lo que está viviendo "es una burla".

Los medios oficiales informaron de que serían los consejos comunales los que seleccionarían los casos más graves para darles prioridad, pero los aquí presentes se quejan de que en los consejos nadie les explica nada.

Álvaro Figueroa, de 73 años, salió el lunes noche de su casa en el Estado Guárico: "Tenía la esperanza de que me atendieran, pero ahora me encuentro con que no hay ninguna información".

También él necesita una operación de próstata. "En ningún hospital he conseguido la solución".

Parece que en el barco chino tampoco la encontrará.

A su lado, un hombre que ha llegado desde Maracay cuenta que seguirá esperando junto a los guardias que controlan el acceso.

"Quién sabe; quizá a última hora se apiaden de nosotros y nos dejen pasar".

Único en su clase

Con unos 178 metros de largo, 24 metros de ancho y 35,5 metros de alto, el "Arca de la Paz" es un barco único.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El Daishan Dao dispone de un helicóptero ambulancia para el traslado de los enfermos.

Está operativo desde finales de 2008 y fue diseñado y construido expresamente con el objetivo de ser usado para prestar asistencia médica, algo que le diferencia del USNS Comfort y del USNS Mercy, los buques hospital que las fuerzas militares estadounidenses envían a distintas partes del mundo en misiones humanitarias.

Las autoridades chinas lo identifican como un barco clase 920. No hay otro del mismo modelo.

Está dotado con un helicóptero ambulancia, 300 camas clínicas, 20 puestos en la unidad de cuidados intensivos y 8 salas de cirugía en las que se pueden realizar hasta 40 operaciones complejas al día.

Cuenta con una tripulación de unas 440 personas, de las cuales unos 120 son médicos y personal de enfermería.

"Con excepción de las operaciones de trasplante de órganos internos y del tratamiento de enfermedades cardíacas, se puede realizar prácticamente cualquier tipo de tratamiento", dijo en 2014 el capitán Sun Tao, entonces responsable del ala médica de la nave, a USNI News, el portal del Instituto Naval de Estados Unidos.

Según representantes de esa web que pudieron visitar el barco, el Daishan Dao dispone de unas amplias instalaciones para exámenes diagnósticos, con equipamiento moderno que incluye salas de rayos X, de ultrasonidos y de tomografía computarizada.

También hay una unidad de hemodiálisis y una sala para exámenes ginecológicos.

"El 'Arca de la Paz' está diseñado para rescatar y curar a los heridos y enfermos en el mar durante la guerra. En tiempos de paz realiza servicios médicos así como operaciones de asistencia humanitaria. También sirve como una plataforma para que el equipo de médicos se entrene y realice investigaciones", agregó Sun en la entrevista.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Aunque no dispone de armamento, el "Arca de la Paz" también participa en ejercicios militares.

De acuerdo con USNI News, este buque dispone también de modernos equipos para comunicaciones y trabajo en red, que permiten a los médicos monitorear a los pacientes de forma remota, así como realizar teleconferencias con especialistas ubicados en hospitales de China.

Otra ventaja de haber sido construido expresamente con fines sanitarios reside en que cuenta con pasillos amplios para permitir el cómodo traslado de los enfermos por el barco y que, en caso de urgencia, dispone de unos botes salvavidas especiales que permiten trasladar hasta 18 camillas en cada uno.

Diplomacia sanitaria

"Misión Armoniosa 2018" es la séptima gira internacional que realiza el "Arca de la Paz" con el fin de prestar asistencia médica humanitaria desde que entró en operaciones hace una década.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El "Arca de la Paz" cuenta con unos botes salvavidas especiales que permiten trasladar hasta 18 camillas cada uno.

Su primer periplo, en 2010, le llevó a cinco países de África y Asia: Yibuti, Kenia, Tanzania, Seychelles y Bangladesh.

Un año más tarde llegaría por primera vez a América Latina y el Caribe en un recorrido que le llevó a Cuba, Costa Rica, Jamaica y Trinidad y Tobago.

Luego, en 2015, volvería a la región para visitar México, Barbados, Granada y Perú.

Otros países que ha visitado son Tonga, Malasia, Australia, la Polinesia Francesa, Sierra Leona, Gabón, la República del Congo, Angola, Mozambique, Tanzania y Timor del Este.

También ha estado en Estados Unidos, participando en unos ejercicios militares, y en España, donde hizo una parada técnica en Málaga.

"A nivel local, la llegada de estos barcos es algo bien recibido debido a que proveen de servicios médicos que las poblaciones de esos lugares no podrían obtener de otra manera por parte de sus gobiernos", señaló el analista Alejandro Sánchez en un artículo sobre estas misiones de asistencia sanitaria publicado en enero pasado en la web del Centro Internacional de Seguridad Marítima (Cimsec).

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption En sus visitas a África, Asia y América Latina, el Daishan Dao presta servicios médicos a poblaciones necesitadas.

"A nivel geopolítico, estos buques hospitales realizan operaciones de asistencia humanitaria y de socorro en situaciones de desastre que están alineadas con la estrategia general de sus respectivas armadas de ayudar a poblaciones necesitadas. Más aún, y de forma nada sorprendente, estas visitas ayudan a reforzar la imagen del país que despliega estas plataformas ante los ojos del gobierno y de la población que los recibe", agregó.

Así, al tiempo que presta asistencia el "Arca de la Paz" también contribuiría -según este análisis- a mejorar la imagen de China en los países que le reciben.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.