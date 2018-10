Derechos de autor de la imagen EPA Image caption Lorent Enrique Gómez Saleh estuvo preso por cuatro años en la sede de la Policía de Inteligencia del país.

El gobierno de Venezuela informó este viernes que liberó al joven activista opositor Lorent Saleh, quien llevaba cuatro años encarcelado y sin juicio en la sede del servicio de inteligencia del país, Sebin.

La ONG Foro Penal Venezolano, por su parte, confirmó que, tras su excarcelación, el exlíder estudiantil de 30 años fue trasladado a España.

En la sede del Sebin hay 225 detenidos, según cifras de la misma organización.

Yamile Saleh, la madre de Saleh, esperó a las afueras de las instalaciones del penal y aproximadamente a las 5 de la tarde hora local recibió una llamada de su hijo Lorent, según le dijo a Reuters.

"(Me dijo) que ya estaba en Maiquetía (aeropuerto internacional de Venezuela), que estaba en libertad. Me dijo que estaba bien, pero no me dijo hacia dónde lo llevaban", expresó.

En un comunicado, la gubernamental Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, afirmó que "durante el tiempo de su detención, el ciudadano Lorent Saleh fue sometido a diversas evaluaciones psicológicas, manifestando conductas violentas, destructivas y suicidas que ponían en peligro su integridad personal".

Por esta razón, "la Comisión para la Verdad decidió recomendar al Sistema de Justicia la adopción de medidas alternativas a la privación de libertad", y así, este viernes "el referido ciudadano se trasladó a España en compañía de autoridades del Gobierno de ese país, en atención a la petición formulada ante la Comisión por su señora madre, ciudadana Yamile Saleh y por el propio Lorent Saleh".

La liberación de Saleh se produce días después de la muerte de Fernando Albán, legislador y opositor que estuvo encarcelado hasta que, según las autoridades, se lanzó desde el piso 10 del edificio de la agencia de inteligencia, el pasado 8 de octubre.

Albán había sido detenido el viernes tras ser acusado de participar en el atentado con drones contra Nicolás Maduro el pasado 4 de agosto.

La muerte del concejal provocó la condena de Estados Unidos y la ONU, mientras que el partido de Albán acusó al gobierno de Nicolás Maduro de asesinato.

El secretario de Estado de Cooperación Internacional de España, además, se encontraba de visita en Caracas días antes de la excarcelación de Saleh.

Quién es Lorent Saleh

Saleh pertenece a la organización no gubernamental opositora "Operación Libertad". Se le abrieron procesos por supuesta alteración del orden público debido a su participación en manifestaciones antigubernamentales.

La más notable fue en 2011, cuando realizó una huelga de hambre de casi un mes frente a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) para exigir la libertad de los presos políticos. Desde entonces lideró otras protestas antigubernamentales.

Luego intentó refugiarse en Colombia, pero fue deportado a fines de 2014 a Venezuela bajo el argumento de que estaba haciendo actividades proselitistas en ese país. Poco tiempo después fue acusado de tener vínculos con paramilitares colombianos, así como de planear actos terroristas y un golpe de estado.

En 2017, Gómez Saleh recibió el Premio Sájarov a la Libertad de Pensamiento, que se otorga a los defensores de los Derechos Humanos.

