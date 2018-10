Derechos de autor de la imagen ALFREDO ESTRELLA/AFP/Getty Images Image caption En Teacapán, Sinaloa, las autoridades llevaron a cabo operativos de evacuación de la población.

No ha tocado tierra, pero los mexicanos ya están en alerta, miles han sido evacuados y se les pide "extremar las medidas" de precaución.

Aunque el huracán Willa se degradó el lunes de categoría 5 a 4, las autoridades mexicanas lo califican como un huracán "extremadamente peligroso", el cual, junto a la depresión tropical Vicente, provocará un fuerte temporal de lluvias en el occidente, sur y oriente del país.

"Willa como huracán mayor se localizará frente a las costas de Nayarit con probabilidad de que su centro toque tierra durante la tarde (del martes) entre los límites de Sinaloa y Nayarit, con rachas de viento superiores a 80 km/h y oleaje de 3 a 5 metros en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, intensificándose gradualmente", señaló el martes Servicio Meteorológico Nacional de México.

Pese a que en su acercamiento a las costas mexicanas se ha debilitado, las autoridades informaron que han estado preparando refugios temporales para los potenciales afectados.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que de mantener su velocidad y trayectoria, Willa podría tocar tierra el martes a las 19.00 horas de México.

Evacuaciones

En la costa del Pacífico de México, miles de personas han sido evacuadas y las clases escolares han sido canceladas.

El lunes, varios hoteles, bancos y almacenes del centro de Mazatlán, un popular centro turístico del estado costero de Sinaloa, protegieron ventanas y puertas con tablones gigantes de madera.

Derechos de autor de la imagen ALFREDO ESTRELLA/AFP/Getty Images Image caption Almacén siendo protegido en Mazatlán.

Derechos de autor de la imagen ALFREDO ESTRELLA/AFP/Getty Images Image caption Se prevé que Willa toque tierra el martes en la tarde-noche de México.

La gobernación de Nayarit informó en su página de Facebook que en la noche del lunes y la madrugada del martes se evacuaron poblaciones costeras en operativos en los que participaron Protección Civil y el cuerpo de bomberos, entre otros organismos.

De acuerdo con la gobernación, Willa tocará costa norte de Nayarit como huracán categoría 3 la tarde del martes.

"Decirles a los ciudadanos que no juguemos al macho, que no le juguemos al superhombre. Es un huracán muy fuerte, muy potente, y no queremos que vaya a suceder alguna tragedia", dijo Antonio Echevarría, gobernador de Nayarit, según reportó la agencia de noticias Reuters.

Vicente

Willa no es el único fenómeno meteorológico para el que tienen que prepararse los mexicanos.

Derechos de autor de la imagen DANIEL SLIM/AFP/Getty Images Image caption Centros turísticos como Mazatlán han tomado medidas para evitar el impacto de Willa.

La depresión tropical Vicente se ubica a 90 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con vientos de 55 km/h y rachas de 75 km/h, informó la Conagua.

Se prevé que Vicente provoque tormentas intensas en Michoacán, Guerrero y Oaxaca y oleaje de 2 a 3 metros y "posibles trombas marinas frente a las costas de Michoacán y Guerrero".

Como sucede con Willa, es posible que Vicente toque tierra por el sur de Michoacán durante la tarde del martes.

Las autoridades señalaron que las lluvias recientes han saturado el suelo, "principalmente en la vertiente del Océano Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones".

Y es que las intensas lluvias pueden provocar "deslaves, deslizamientos de laderas, desbordamiento de ríos y arroyos o afectaciones en caminos y tramos carreteros, así como inundaciones en zonas bajas y sitios urbanos".

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó a las 8:00 pm EDT (del lunes) que para el Atlántico Norte, el Mar Caribe y el Golfo de México: "no se espera formación de ciclón tropical durante los próximos 5 días".

