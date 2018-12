Image caption Larissa (izq.) y Luana no tenían intención de casarse.

Larissa Rocha y Luana Gomes se casaron de forma precipitada en Brasil.

Las dos mujeres llevaban viviendo tres años en pareja, sin planes de formalizar su unión, pero decidieron contraer matrimonio cuanto antes.

La razón: la elección como presidente del ultraderechista Jair Bolsonaro, que asumirá el poder el 1 de enero de 2019.

Brasil legalizó el matrimonio entre homosexuales en 2013, pero muchos temen que Bolsonaro quiera prohibirlo.

Durante su campaña, el presidente electo fue criticado por sus comentarios homofóbicos en los que manifestó que preferiría tener un hijo muerto antes que un hijo gay.

"El presidente electo es extremadamente homofóbico y podría revertir los derechos que hemos ganado, como el derecho a casarnos", expresó Larissa a la BBC. "Ya vivíamos juntas, pero decidimos hacerlo oficial ahora".

"Mi padre me enseñó a ser un hombre"

Los críticos de Bolsonaro hacen referencia a un programa de televisión de 2010 en el que el político participó y en el que dijo que si un hijo que se comporta "un poco gay" debe ser golpeado para que cambie su comportamiento.

"Yo he escuchado a gente decir, gracias a Dios me golpearon, mi padre me enseñó a ser un hombre", aseguró en el programa.

No obstante, después de su elección, Bolsonaro aseguró que la comunidad gay "estaría contenta con su gobierno", pero no todos están convencidos.

Bolsonaro está estrechamente vinculado a la facción evangélica del Senado y de la Cámara de Diputados, señaló Luana. "Como tal, tiene una agenda conservadora".

"Lo que dice es suficiente para que le tengamos miedo. Él cree que deberíamos estar muertas, cree que no somos normales".

Protegidos por la ley, pero...

Ana Gergase, abogada matrimonial para parejas del mismo sexo, explicó a la BBC que, tras la elección, hubo aprehensión entre la gente que no se había casado o firmado un contrato de unión civil y por eso se apresuraron a garantizar sus derechos.

Image caption La abogada Ana Gergase asegura que las parejas del mismo sexo tiene sus derechos protegidos por la ley.

"Ahí fue cuando la gente empezó a correr para casarse", dijo la abogada, recalcando que las consultas sobre el tema se han doblado desde el resultado de las elecciones.

Sin embargo, aseguró que, de todos modos, las garantías legales están ahí.

"El Consejo Nacional de Justicia y la Corte Suprema lo garantizan", indicó Gergase. "Sólo una enmienda constitucional podría ahora prohibir matrimonios del mismo sexo y eso no sucede de un día para otro".

Pero a la vez reconoció que no se sabe qué sucederá con el nuevo gobierno.

Así que la Asociación de Juristas de Río de Janeiro ha recomendado a las parejas del mismo sexo casarse antes del fin de año.

Matrimonio como manifestación política

Uno de los que tampoco quiso esperar a hacer oficial la unión con su pareja fue Víctor Angeli.

Image caption Víctor Angeli (der.) y su pareja no quisieron correr riesgos y se apresuraron a sellar su unión.

"La situación política en Brasil nos tiene muy nerviosos con lo que podría pasar en el futuro cercano", manifestó Víctor tras firmar el contrato en la oficina de abogados de Ana Gergase.

"Creo que si lo puedes hacer, hazlo. Cásate tan pronto como puedas. El nuevo presidente es más conservador y viene de las huestes militares. No podemos tomar ese riesgo".

La designada ministra para la Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves, aseguró que el matrimonio gay es un derecho garantizado.

Pero ya ha habido señales de posibles desafíos a la ley, después de que un senador pidiera una consulta popular al respecto.

Larissa Rocha afirmó que "no estaba dentro de nuestros planes casarnos".

Lo hicieron porque, para ellas, esa es la mayor manifestación política que pueden hacer en este momento.

"¡Nunca dejaremos de luchar por nuestros derechos!", dijeron en su brindis el día que celebró su boda.

