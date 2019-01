Derechos de autor de la imagen Web oficial de AMLO Image caption Andrés Manuel López Obrador causó polémica este viernes al hacer pública su sobria declaración de bienes. "Nunca me ha interesado el dinero", dijo el presidente mexicano.

Una cuenta bancaria y un fondo de pensión con fondos, entre ambos, de 446.068 pesos, unos US$23.000

Es, virtualmente, el único bien del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien este viernes hizo pública su declaración patrimonial.

En su lista de propiedades aparece una finca de 12.000 metros cuadrados en Palenque, Chiapas, pero que está a nombre de sus cuatro hijos.

La casa donde vive es de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, quien también es dueña de los autos de la familia.

AMLO, como se conoce al presidente, declaró no tener deudas ni tarjeta de crédito. Su único ingreso es el sueldo como presidente: 108.744 pesos, unos US$5.600.

La sobriedad en su lista de bienes desató controversia. En redes sociales muchos cuestionaron cómo es que un político que ha recorrido varias veces el país, como hizo López Obrador, pueda vivir de esta manera.

Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano de la Competividad (IMCO), cuestionó por ejemplo que el presidente diga no contar con muebles o libros.

"Me sorprende que una persona de su edad, y sabiendo que tiene una colección de libros, declare este rubro en ceros", le dijo Zapata a la periodista Carmen Aristegui.

Uno de los más críticos fue el expresidente Vicente Fox. "Que se lo crea su abuela", publicó en su cuenta de Twitter.

En la conferencia de medios donde anunció la presentación de su declaración patrimonial, López Obrador declaró que su interés no es acumular una fortuna.

"Nunca me ha interesado el dinero, lucho por ideales, por principios. Aunque también aclaro, para no ofender a nadie, que no todo el que tiene es malvado".

La polémica

No es la primera vez que López Obrador causa polémica en este tema. En 2016, por ejemplo, aseguró que no tenía propiedad alguna.

Esa vez presentó la misma lista de bienes que publicó ahora como presidente, aunque ese año declaró un sueldo de 50.000 pesos mensuales, unos US$2.600 según la cotización de entonces.

Además dijo que obtenía otros ingresos por las regalías de sus libros y conferencias que impartía.

También en esa ocasión hubo críticas. El entonces presidente del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, dijo que AMLO"no es un político confiable".

Ahora el debate se presentó sobre todo en Twitter. "Y ahora resulta: López, en su declaración patrimonial, no tiene casas ni carros y solo vive de su sueldo de 108 mil pesos de presidente", escribió el columnista Amado Vázquez.

Otro tuitero identificado como Toku recordó el escándalo de la Casa Blanca, la mansión de US$7 millones propiedad de la esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera.

"López Obrador presenta en su declaración patrimonial que su esposa tiene más dinero que él", señaló.

"¿No que estaba raro que La Gaviota (como se conoce a Rivera) tuviera más dinero que su esposo?".

Todos parejos

Las referencias al patrimonio de Beatriz Gutiérrez se deben a que, en su declaración de bienes, tiene más propiedades que López Obrador, su esposo.

En el documento dice poseer dos terrenos en Puebla con valor, entre ambos, de 917.737 pesos, unos US$47.000

También es dueña de un departamento en ese estado así como una casa en Ciudad de México. El valor de las propiedades es de 4325.000 pesos, US$223.000

La quinta de López Obrador, llamada La Chingada, fue una herencia de sus padres. Hace varios años traspasó la propiedad a sus hijos.

Legalmente en México los funcionarios públicos deben presentar ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) su declaración patrimonial.

Pero no hay obligación de hacerla pública. Ahora será diferente, recordó el presidente.

"Todos van a presentar su declaración de bienes y se va a hacer pública. Todos sin excepción", subrayó.

"Puede darse el caso, por qué no, de que tengan bienes, pero ese dinero, esos bienes materiales son fruto del trabajo honrado. Entonces, no hay por qué ocultar lo que se tiene".

Es una condición ineludible, insistió: quien no acepte publicar su lista de propiedades "no podrá trabajar en el gobierno".

