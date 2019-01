Juicio a “El Chapo” Guzmán: las llamadas captadas por el FBI que revelan cómo el narco dirigía su organización

Derechos de autor de la imagen United States Attorney's Office Image caption Varias grabaciones atribuidas a "El Chapo" fueron presentadas por la fiscalía en el juicio en su contra.

Algunas grabaciones reflejan la violencia del narcotráfico que consume a México. Otras tratan de sobornos a autoridades de ese país. Y otras incluyen órdenes sobre cómo lidiar con la policía.

En conjunto, la serie de llamadas que el gobierno de Estados Unidos asegura haber interceptado a Joaquín "El Chapo" Guzmán y que presentó en su juicio de Nueva York este martes supone otro duro golpe para la defensa del narco mexicano.

Los diálogos registrados en 2011indican cómo "El Chapo" manejaba su organización de forma cotidiana a través de personas de confianza, a veces pidiéndoles celeridad para actuar y otras, serenidad.

Las llamadas fueron obtenidas en secreto por el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) con la ayuda de Cristian Rodríguez, un colombiano que desarrolló un sistema de comunicaciones encriptadas para Guzmán y su gente.

Rodríguez aceptó colaborar con los investigadores de EE.UU. después que un agente encubierto del FBI se hiciera pasar por un gángster y lo grabara en un hotel de Manhattan hablando de sus servicios en 2010.

En total fueron interceptadas entre 100 y 200 llamadas de "El Chapo", dijo Stephen Marston, un agente especial del FBI que participó de la operación y que testificó en la corte de Brooklyn este martes.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption Las grabaciones en las que supuestamente aparece la voz de "El Chapo" hablan de drogas, violencia y sobornos.

Marston dijo haber realizado comparaciones de voz de Guzmán y concluyó que es de la misma persona que aparece en los audios.

Partes de esas grabaciones fueron oídas por el jurado y por "El Chapo", que con 61 años podría recibir cadena perpetua y por momentos parecía inquieto en el banquillo de los acusados.

Se trata de algunas de las pruebas materiales más contundentes volcadas en el juicio contra Guzmán, al igual que otra grabación presentada en diciembre donde se le escucha negociar seis toneladas de cocaína con un representante de la hoy desmovilizada guerrilla colombiana de las FARC.

La defensa de "El Chapo" sostiene que el acusado nunca encabezó el cartel de Sinaloa como afirman los fiscales.

Pero los audios presentados en la corte sugieren que Guzmán, al que sus interlocutores llaman "jefe" y "señor", tenía una posición de liderazgo entre los suyos.

"Ser loba"

En una de las grabaciones presentadas por el FBI se escucha a "El Chapo" hablar con Orso Iván Gastélum Cruz, apodado "Cholo Iván", quien era su jefe de seguridad.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption La defensa de "El Chapo" sostiene que el acusado nunca encabezó el cartel de Sinaloa.

Durante el diálogo, ocurrido en abril de 2011, Cruz relata problemas con policías. Y Guzmán intenta tranquilizarlo.

"Bueno, Cholo, pos ahí, así llévatela calmada", le dice.

"¿Pa' qué le voy a echar mentiras? Ahí se portan mal, nos portamos mal. Si se portan bien, nos portamos bien", responde "Cholo Iván".

"Y este, cualquier persona (…) ya que la tengas amarrada y eso, checamos pa' no fusilar gente inocente", dice "El Chapo".

Instantes después, anuncia que pronto recibirá dinero para que "paguen las quincenas y ya se aliviane algo".

Y más adelante pregunta a Cruz si le había pateado "el lomo" a los policías.

"A todos les pateé el culo: federales, municipales…", responde Cruz. Agrega riendo que los policías "estaban a chingazo".

"No seas tan drástico, 'Cholo' cabrón, llévatele calmada con los policías", ordena "El Chapo".

"Digo, pues es que usted nos enseñó a ser loba", responde Cruz. Y acota: "Así me gusta andar a mí".

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption "El Chapo" fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017.

"Tienen que hacer caso"

En otra llamada de ese mismo día, "El Chapo" insiste en pedirle a su jefe de seguridad que evite machucar a los policías.

"Ya los machucaste una vez, ya tienen que hacer caso. Habla con el director", dice.

"Estos son otros", responde Cruz.

Más adelante, en la misma conversación, hablan de cómo actuar ante quienes les roban.

"El que ande robando, me comentas y ya, se lo damos a la judicial pa' que lo meta al bote", dice "El Chapo".

"No, pa' andar de mitotero no tiene caso, jefe. Usted me ha enseñado eso", dice Cruz, que instantes después advierte que no tiene para "comprar mercancía".

"Qué bueno que tocaste ese tema. El que venda perico (cocaína) no lo vayas a fusilar", advierte "El Chapo".

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption La seguridad siempre está presente mientras se realizan las audiencias en el juicio contra "El Chapo".

"El Yanqui"

Una grabación del 9 de julio de 2011 expone a Guzmán hablando a distancia con un colaborador apodado "Gato" sobre sobornos a un presunto miembro de la procuraduría mexicana apodado "El Yanqui".

"¿Pero él está recibiendo la mensualidad?", pregunta "El Chapo".

"Sí, él está recibiendo la mensualidad", dice "Gato".

Guzmán le pregunta el nombre para pedirle un favor.

"Aquí está conmigo. ¿No quiere que le pase al 'Yanqui'?", pregunta "Gato".

"Ah, mejor, mejor", responde "El Chapo".

Unos minutos después, "Gato" comunica a "El Chapo" con el policía.

"Señor, ¿cómo está? Buenas tardes", dice "Yanqui".

"Bien, mi amigo, buenas tardes. Gusto de saludarlo aquí por este medio. Y este señor que está ahí es de la empresa, se lo encargo mucho", señala Guzmán. "Lo que esté al alcance, a la orden, amigo".

"Pues, muchas gracias, la verdad que (nos) hemos llevado aquí muy bien, buena relación aquí con el amigo", responde "El Yanqui".

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption Las grabaciones son algunas de las pruebas materiales más contundentes volcadas en el juicio contra Guzmán.

Gobernador

En otra llamada de abril de 2011 que interceptó el FBI, "El Chapo" habla con Mario Núñez Díaz, un colaborador suyo apodado "M-10".

"Bueno, ¿y tú no has tratado de hablar o mandar hablar con ese gobernador?", pregunta Guzmán al comienzo de la llamada, sin especificar a quién se refería.

"Sí, con él tenemos contacto diario se puede decir", responde Núñez.

"Si hay comunicación con él está bien fácil", concluye "El Chapo".

