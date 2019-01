Derechos de autor de la imagen Facebook Image caption Rafael Murúa Manríquez, de 34 años, era director de la radio comunitaria Radiokashana en el municipio de Mulegé, estado de Baja California Sur, México.

Este fin de semana se inauguró una triste estadística para 2019, la de los periodistas asesinados en México.

Rafael Murúa Manríquez, de 34 años, apareció muerto el domingo a última hora en la cuneta de una carretera del municipio de Mulegé, en el estado mexicano de Baja California Sur.

La desaparición del periodista, que era director de la radio comunitaria Radiokashana y miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), había sido denunciada el sábado.

La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur emitió el domingo un comunicado en el que informó del hallazgo de un cuerpo sin vida en el kilometro 40 del tramo carretero Santa Rosalía-San Ignacio e identificó a Rafael Murúa como la víctima.

Qué pasó

De acuerdo con información recogida por Article 19 (organización internacional que defiende la libertad de expresión y el acceso a la información) y Amarc Capítulo México, el periodista tuvo contacto por última vez alrededor de las 20:00 hora local del sábado 19 de enero.

Así lo contó un familiar cuyo nombre se mantiene anónimo por cuestiones de seguridad,

"Rafael me llamó para preguntar si todo estaba bien. No supe más hasta que a las 2:00 hrs. (del día siguiente) recibí la visita de una persona (cuyo nombre también se omite por seguridad) que supuestamente estaba con Rafael y quien me informó que se lo habían llevado", dijo este familiar.

Derechos de autor de la imagen National Crime Agency Image caption La Procuraduría del estado de Baja California Sur informó que el cuerpo de Murúa tenía perforaciones en el tórax, pero posteriormente dijo que tenía un disparo en la cabeza.

La persona que informó a la familia contó que vio por última vez a Murúa cuando bajó del automóvil del periodista para entrar por unos momentos en un edificio. Al salir, vio las puertas abiertas y que el motor estaba encendido, mientras un sujeto huía del lugar.

En su comunicado del domingo, la Procuraduría afirmó que el cuerpo del periodista fue encontrado con "diversas perforaciones en el tórax".

Sin embargo, el mismo organismo indicó este lunes en rueda de prensa que Murúa fue hallado con un impacto de bala en la cabeza.

BBC Mundo intentó sin éxito hablar con la Procuraduría para aclarar este dato.

El gobernador del estado de Baja California Sur, Carlos Mendoza, condenó en Twitter la muerte del periodista y se comprometió a esclarecer el crimen:

Amenazas de muerte

Murúa fue objeto de ataques y amenazas en los últimos dos años.

Desde el 1 de junio de 2017, según informa Article 19, el reportero empezó a recibir "mensajes intimidatorios de un sujeto presuntamente vinculado con la delincuencia organizada que le exigía eliminar una nota periodística sobre una persona sentenciada, así como publicar notas en contra de la Secretaría de Marina (Semar)".

De acuerdo con la documentación de este grupo, Murúa decidió autocensurarse, desplazarse temporalmente fuera de su municipio con apoyo de Amarc Capítulo México y solicitar su incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Dicho mecanismo le asignó lo que se conoce como botón del pánico y algunas medidas de infraestructura en su domicilio, pero al parecer estas últimas no fueron totalmente instaladas.

Derechos de autor de la imagen Twitter Image caption Rafael Murúa les decía a sus familiares que tenía miedo.

Balbina Flores, representante en México de la organización Reporteros Sin Fronteras, confirmó este lunes en declaraciones a la agencia AFP que Murúa estaba bajo la custodia del organismo gubernamental de protección para periodistas y activistas.

Tras un periodo desplazado en 2017, Murúa decidió regresar a su ciudad natal para continuar con el proyecto de Radiokashana.

"Posteriormente, el 29 de octubre de 2018 publicó en su página #Gonzolador que estaba siendo víctima de amenazas tras publicar una nota crítica con la gestión del presidente municipal de Mulegé", expone Article 19.

"El periodista denunció que tras la publicación de esa nota aumentaron las amenazas, y les decía a sus familiares que tenía miedo", explica la organización.

"Todos estos elementos son suficientes para exigir a las autoridades locales que investiguen este caso", le dice a BBC Mundo Juan Vázquez, portavoz de comunicación de Article 19.

Peligrosa profesión

Murúa se suma a la larga lista de reporteros asesinados en medio de la ola de violencia que vive México, considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

De hecho, según la organización Reporteros sin Fronteras. México solo está por detrás de Afganistán y Siria en cuanto a la falta de seguridad para la prensa.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a pacificar el país.

Article 19 ha documentado 122 asesinatos de periodistas en México desde el año 2000.

Este es el primer caso de 2019 y el segundo desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo el 1 de diciembre.

La confirmación de la muerte de Murúa coincidió este lunes con la difusión de los datos de violencia en México, que indican que el país registró un nuevo récord de homicidios en 2018, en un contexto de guerra contra el narcotráfico.

Según el informe oficial, en 2018 se produjeron 33.341 homicidios en México, el mayor número desde que se empezaron a registrar los datos en 1997.

El récord anterior se estableció en 2017 con 28.866 homicidios.

