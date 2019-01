"Hoy se comieron la luz, por eso anuncio ante los pueblos y naciones libres del mundo que como presidente constitucional, jefe de Estado y jefe de gobierno, en cumplimiento de mis funciones que juré respetar y hacer respetar, que Venezuela rompe relaciones con el gobierno imperialista de Estados Unidos".

Así anunció este miércoles el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la ruptura de relaciones diplomáticas con el gobierno de Washington, al que acusó de "intervencionismo" después de que Donald Trump reconociera al proclamado "presidente encargado", Juan Guaidó.

Asimismo, Maduro dio 72 horas al personal del gobierno estadounidense para abandonar el país sudamericano.

Le decimos "No al golpismo, no al intervencionismo no al imperialismo", exclamó ante sus seguidores.

"No queremos volver al siglo XX de golpes de Estado", agregó.

Más información en breve.

