Tiroteo en Sao Paulo: al menos 6 muertos, entre ellos 5 estudiantes, en ataque a una escuela de Brasil

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption Testigos aseguran que los atacantes abrieron fuego cuando los estudiantes estaban en un descanso de las clases.

Dos "adolescentes armados y encapuchados" mataron al menos a cinco estudiantes en un tiroteo en una escuela de la región metropolitana de Sao Paulo, según informó la policía a medios brasileños.

En el tiroteo falleció también un funcionario de la escuela Profesor Raul Brasil, en la localidad de Suzano, afirman los medios locales Folha de Sao Paulo y Globo.

Los dos asaltantes -que parecían ser adolescentes- se suicidaron después del tiroteo, según información de la Policía Militar brasileña citada por medios del país.

En el incidente resultaron heridos otros estudiantes, que han sido trasladados a hospitales cercanos.

La escuela ofrece educación media y es un centro de idiomas para alumnos de entre 11 y 18 años.

"Estaba en clase durante el descanso. Pensé que [el ruido] era de bombas. Cuando me di cuenta de que eran tiros, me quedé allí. Solo me fui cuando llegó la policía", contó la profesora Sandra Perez al diario O Estado de S. Paulo.

"Vivo al lado. Escuché un tumulto y fui para allá. Llegué y vi a varios niños saliendo corriendo ensangrentados", le dijo a Folha de Sao Paulo Juliano Simões de Santana.

El gobernador del estado Sao Paulo, Joao Doria, escribió en Twitter que las víctimas fueron "cruelmente asesinadas".

