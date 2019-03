Luzimara Souza, la campeona brasileña de surf que murió alcanzada por un rayo mientras entrenaba

View this post on Instagram

Dia muito triste para o Surf Cearense. Nossa guerreira e atual CAMPEÃ CEARENSE OPEN @luzimara_surf faleceu vítima de um raio quando estava treinando na Praia da Leste Oeste. Que Deus o tenha...e aqui alguns MOMENTOS marcantes de uma trajetória curta porém muito vitoriosa. #ripluzimara