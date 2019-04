Derechos de autor de la imagen AFP Image caption El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, destituyó en las últimas semanas a buena parte de la cúpula militar y de Defensa del país.

El país reconocido como uno de los símbolos de la estabilidad política y "modelo de democracia" en América Latina está viviendo un escándalo político que llevó incluso a la destitución de su cúpula militar.

En los últimos meses el deterioro de relaciones entre las autoridades civiles y militares de Uruguay es más que evidente.

Durante un tormentoso período de tres semanas entre marzo y abril, el presidente Tabaré Vázquez, perteneciente a la coalición de izquierda Frente Amplio, destituyó al ministro y viceministro de Defensa, al comandante en jefe del Ejército y al que había recién elegido como sustituto, además de a dos generales.

La mayoría de ellos fueron destituidos tras una investigación periodística que reveló que en 2017, en un Tribunal de Honor militar, el teniente coronel retirado José Gavazzo había confesado delitos cometidos durante el último gobierno de facto (1973-1985) y, sin embargo, no fue denunciado ante la justicia.

Este lunes, el flamante jefe del Ejército, Claudio Feola, se sumó a la polémica al negarse a repudiar los hechos ocurridos durante dicho gobierno de facto, tal como le habían pedido familiares de detenidos desaparecidos.

"No estoy en condiciones (de repudiarlo) porque no sé si es real o no es real. Acá hay gente muy antigua que capaz que hasta un test psicológico habría que hacerle porque al haber estado tan presionados no sabemos si están en su real conciencia", declaró el jefe militar a los medios.

Uno de los líderes apartados del Ejército durante esta crisis, el general Guido Manini Ríos, lanzó después su candidatura para las elecciones presidenciales de este año.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption El excomandante en jefe Manini Ríos se presentó como candidato presidencial del partido Cabildo Abierto para impulsar "una verdadera democracia".

Algunos incluso ya califican a Manini Ríos como "el Bolsonaro uruguayo", en referencia al exoficial del Ejército elegido presidente de Brasil el año pasado como candidato de la extrema derecha.

1. ¿Cómo comenzó la crisis?

Desde el final del gobierno militar en 1985, las Fuerzas Armadas uruguayas han sido generalmente vistas como leales a las autoridades civiles.

Sin embargo, en el último año, líderes militares criticaron políticas gubernamentales que les afectan directamente y que tuvieron graves repercusiones políticas.

En septiembre, Manini Ríos, que todavía era el jefe del Ejército, criticó los planes del gobierno de modificar el sistema de pensiones militares.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption El exjefe del Ejército Manini Ríos junto al presidente uruguayo, Tabaré Vázquez.

El presidente Vázquez respondió imponiendo a Manini Ríos una sanción disciplinaria de 30 días de arresto.

Pero la sanción, inédita en el país contra un comandante en jefe del Ejército, no logró mantener a Manini Ríos en silencio.

A principios de marzo realizó nuevas críticas de manera pública, esta vez contra los jueces del país por su trato a los militares relacionados con abusos contra los derechos humanos durante el régimen militar.

El 12 de marzo, Vázquez decidió retirar a Manini Ríos de su puesto y reemplazarlo con el general José Ariel González.

2. ¿Hubo encubrimiento?

La siguiente fase de la crisis estalló el 30 de marzo.

Ese día, el periódico uruguayo El Observador publicó la confesión de Gavazzo, una de las figuras vivas más visibles y polémicas del último gobierno de facto.

Ante el Tribunal de Honor, Gavazzo admitióque en 1973 arrojó el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro a un río para hacerlo desaparecer.

El tribunal dictaminó que la confesión no afectaba al "honor militar".

Sin embargo, tras la revelación de El Observador, los fiscales civiles ordenaron una investigación sobre lo que parecía un fracaso por parte del Ejército a la hora de informar sobre el crimen.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption La filtración periodística sobre la declaración del militar retirado José Gavazzo, quien admitió haber arrojado el cuerpo de un hombre asesinado en 1973 al río Negro, elevó el escándalo a otro nivel.

El 1 de abril Vázquez ordenó retirar de sus cargos a los tres generales que habían participado en el Tribunal de Honor, incluido el recién nombrado comandante en jefe del Ejército, José González.

El presidente también exigió la renuncia del ministro de Defensa, Jorge Menéndez, y al viceministro, Daniel Montiel.

Pero al día siguiente, Vázquez reconoció que su gobierno fue informado en febrero de la confesión de Gavazzo, pues el Tribunal de Honor había enviado un informe con sus conclusiones sobre el caso a Presidencia.

Según Vázquez, había firmado los documentos sin revisarlos.

3. ¿Cuáles son las consecuencias políticas del escándalo?

Uno de los resultados inmediatos del escándalo fue el lanzamiento de la candidatura presidencial del general Manini Ríos.

El 3 de abril, un día después de que Vázquez admitiera que su gabinete había sido informado de la confesión de Gavazzo mucho antes de que se hiciera pública, Manini Ríos comenzó su campaña con un agudo ataque a Vázquez.

El militar acusó al presidente de "irresponsable", de "canalla" y de demostrar debilidad, según publicó el diario uruguayo El País.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Uruguay es considerado un "modelo de democracia" en América Latina y muchos siguen de cerca la actual crisis para ver en qué medida afectará a esta imagen.

"El hecho no tiene precedentes, al menos desde que se reinstaló la democracia en 1985", aseguró este periódico.

Manini Ríos anunció que se postulaba como candidato presidencial del recientemente creado partido Cabildo Abierto para "oxigenar" el sistema político e impulsar una "verdadera democracia".

Sus críticas hacia Vázquez por no leer las actas del Tribunal de Honor fueron también duras.

"El señor presidente firmó la homologación sin haberla leído, eso es grave", dijo Manini Ríos.

Para el militar, la decisión de Vázquez de cesar a la cúpula de Defensa y a los mandos del Ejército fue un acto de "debilidad", publicó El País.

"Me duele muchísimo la forma canallesca en la cual fue cesado el ministro de Defensa Nacional que está gravemente enfermo", añadió sobre el cáncer de páncreas que sufre Menéndez.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Cada año se celebran manifestaciones en Uruguay en memoria de los desaparecidos durante la dictadura.

4. ¿Está en riesgo la democracia uruguaya?

La crisis parece haber sacado a la luz profundas tensiones subyacentes entre las autoridades civiles y las Fuerzas Armadas de Uruguay, especialmente en lo relacionado con el legado del régimen militar.

Y las discrepancias continúan siendo visibles.

Así lo demostraron las declaraciones de este lunes de Feola en su primer discurso tras aceptar el mando del Ejército.

Luego de que varios políticos exigieranla renuncia de Feola, el militar envió un comunicado ese mismo día aclarando que no pretendió "desconocer la existencia de desaparecidos" en el país durante el último gobierno de facto.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El nuevo comandante en jefe del Ejército de Uruguay aseguró que el cuerpo seguirá "honrando el mandato de su primer general, José Gervasio Artigas".

No se han conocido acciones reales de insurrección contra el gobierno por parte de militares durante la actual crisis en Uruguay.

Dicho esto, analistas y organizaciones locales e internacionales seguirán de cerca la candidatura de Manini Ríos y su intento de llegar a la presidencia uruguaya con un discurso que se muestra muy crítico con el liderazgo político civil tradicional.

Uruguay, gobernado desde 2005 por el Frente Amplio, celebrará elecciones presidenciales para elegir al sucesor de Vázquez para el período 2020-2025 el próximo 27 de octubre.

