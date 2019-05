Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption Varias mujeres han sido testigos de la fiscalía en contra del Keith Raniere en el juicio desarrollado en Brooklyn, Nueva York.

Daniela asegura que fue "preparada" durante semanas para que Keith Raniere tomara su virginidad.

"Nunca me habían besado y no había tenido ningún contacto sexual", aseguró la joven la semana pasada frente a un tribunal de Nueva York.

"No veía a Keith de esa manera, pero podía ver de manera sutil que estaba coqueteando conmigo. Ahora creo que me estaba preparando", declaró.

Su testimonio forma parte del juicio en contra de Raniere, cabeza de la sectaNxivm -se pronuncia néxium- por cargos de tráfico sexual, extorsión, crimen organizado, trabajo forzado, lavado de dinero y fraude electrónico, entre otros.

De Monterrey a Nueva York

Daniela y su familia cambiaron de vida al mudarse desde Monterrey -ciudad industrial del noreste de México en la que viven varias de las familias más acomodadas del país- a la discreta Albany, en el estado de Nueva York, para integrarse al grupo de Raniere,

Habían seguido algunos cursos de la organización del gurú en México.

La familia se instaló en un apartamento de dos habitaciones en Albany e iniciaron un plan de estudios de desarrollo personal, que lo que Nxivm ofrecía a sus clientes desde finales de la década de 1990.

Después de presentarse a Raniere durante las celebraciones de la llamada "Semana de la Vanguardia" -Raniere era conocido con el sobrenombre de "vanguardia"-, la relación de Daniela "se intensificó de una manera sexual".

Derechos de autor de la imagen Departamento de Justicia Image caption Varias mujeres del grupo llamado "DOS" de presuntas esclavas sexuales de Raniere son mexicanas.

El hombre le dijo que iban a consumar su relación después de que ella cumpliera 18 años, pero que primero tendría que perder peso para adaptarse a sus preferencias.

"Dijo que no podía compartir su energía sexual con alguien con sobrepeso", declaró la joven en el juicio, según el diario The Daily Beast.

Poco después de cumplir la mayoría de edad, Raniere la llamó para decirle que era "hora" y la llevó al almacén de unas oficinas para tener relaciones sexuales.

A partir de ese momento fueron frecuentes las peticiones de sexo oral que le hacían Raniere, a menudo más de una vez al día.

Derechos de autor de la imagen FBI Image caption Algunas seguidoras del grupo eran marcadas con un cauterizador, por lo general en la zona pélvica.

Una de las hermanas de Daniela tuvo un hijo con Raniere y otra es víctima de denuncias de pornografía infantil contra el líder del culto.

Las hermanas presuntamente obligadas a tener sexo grupal con Raniere en varias ocasiones.

La joven y su familia no son los únicos mexicanos cuyos vínculos con la organización Nxivm han quedado expuestos en el juicio a Keith Raniere.

¿Qué es Nxivm?

Nxivm se autodescribía como una "comunidad guiada por principios humanitarios que busca empoderar a las personas y responder preguntas importantes sobre lo que significa ser humano".

Con sede en Albany, el grupo fue fundado en 1998 y asegura haber trabajado con más de 16.000 personas.

La organización tiene ramas en Canadá, Guatemala y México.

Los fiscales federales en EE.UU. alegan que Keith Raniere, como líder de Nxivm, supervisó un sistema de "esclavo y maestro" dentro del grupo.

Se esperaba que las mujeres mantuvieran relaciones sexuales con él y se marcaran a fuego con sus iniciales, según revelaron antiguos miembros.

La semilla de Nxivm en México

El juicio en Estados Unidos recién ha comenzado y la justicia de ese país no ha determinado la culpabilidad de Raniere y su organización.

Sin embargo, el escándalo ha destapado la existencia de un brazo de Nnivm en México establecido entre 2002 y 2003 bajo el nombre Programas de Éxito Ejecutivo (ESP, por sus siglas en inglés).

La firma, creada por Emiliano Salinas, hijo del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), era un instituto que tenía "licencia" para divulgar las "metodologías" de Nxivm a clientes mexicanos.

ESP ofrecía tres niveles de talleres, de 5 días de duración cada uno, sobre "liderazgo", "desarrollo humano" y "crecimiento personal" en Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Guanajuato, contó Salinas el año pasado.

"Son una serie de herramientas que invitan al cuestionamiento, que invitan a la reflexión, que invitan a la autocrítica", explicó Salinas en entrevista con Milenio Televisión luego de que se destapara el escándalo de Nxivm.

"Las personas que toman esos talleres, en el proceso de ese cuestionamiento, en el proceso de esa autocrítica, aclaran ciertas cosas que le permiten tener más claridad a la hora de tomar decisiones, o sortear obstáculos, retos, adversidades, o alcanzar sus metas de manera más sencilla o más rápida", añadió.

Unas 8.000 personas pasaron por los talleres de ESP hasta que el año pasado Salinas anunció que se desvinculaba de Nxivm y cerraba la rama mexicana de la organización.

El hijo del expresidente Salinas hasta ahora ha sido presentado por los fiscales de EE.UU. como "coconspirador" de la estructura, pero no se le ha imputado ningún cargo ni requerido en los tribunales.

Rechazo de Salinas

La semana pasada Salinas aseguró que desconocía las prácticas que se llevaban a cabo en Nxvim y expresó su rechazo.

"Jamás participé o estuve involucrado de forma alguna con DOS", dijo en un comunicado.

"Cuando a principios de 2018 una conocida involucrada en DOS decidió relatarme sus experiencias, renuncié y corté de manera inmediata cualquier tipo de contacto con NXIVM, esto con una profunda consternación por las atrocidades que escuché", añadió.

Las investigaciones del caso han revelado que más de la mitad de los clientes de Nxivm eran mexicanos.

Pero no se trataba de cualquier tipo de personas, pues a ESP llegaba -por invitación privada- un grupo muy selecto de personasde altos ingresos, principalmente familiares de políticos, empresarios y artistas.

La élite de México

Derechos de autor de la imagen Keith Raniere Conversations YouTube Image caption Keith Raniere fue detenido en marzo de 2018 en México, luego de que presuntamente huyó de Estados Unidos bajo cobijo de empresarios mexicanos.

Mario Maldonado, un periodista de negocios mexicano que ha seguido el caso, ha entrevistado con varios exintegrantes de ESP y a un fundador de la firma, Alejandro Betancourt, quien es amigo y socio de Emiliano Salinas.

En entrevista con BBC Mundo, Maldonado explica que los talleres de desarrollo personal efectivamente se impartían a miembros de la "élite" de México.

"Emiliano Salinas, al ser uno de los hijos expresidentes de México, y al haber estado casado con una actriz muy conocida en México (Ludwika Paleta), tenía acceso a toda la élite de empresarios, políticos, artistas, actores, actrices, cantantes. Muchos de ellos participaron en esto", explica.

"Se sabía que era un programa 'secreto' en el sentido de que no muchos sabían de él y que la mayoría no tenía acceso a este programa. Además del dinero, tenías que tener cierta recomendación, porque alguien de adentro le contó a su amigo o a su conocido cómo funcionaba", añade.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Emiliano Salinas, hijo del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, era el principal contacto de NXVIM en México.

La entrada al selecto programa tenía una cuota inicial de unos US$1.500, pero para continuar en los siguientes niveles de los talleres había que pagar cantidades mayores.

Una fuente cercana a Salinas y Betancourt aseguró a Maldonado que cada año ESP facturaba alrededor de US$50 millones.

"Funcionaba como un sistema piramidal, pues además de pagar las cuotas, el hecho de invitar a más personas a sumarse a este programa derivaba en que ibas creciendo dentro de la organización y escalando niveles", explica Maldonado.

Esto último fue confirmado por una exintegrante de ESP identificada como "Pamela" en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui llevada a cabo en 2018.

Para Maldonado, sin el brazo de México la estructura de Nxivm "no es que no pudiera sobrevivir, pero no hubieran podido ser tan fuerte" dado el productivo negocio que se creó en la filial de México.

Personajes de alto perfil

El juicio destapó varios nombres de personas de la política y los negocios de México que pasaron por ESP.

Ana Cristina Fox, hija del expresidente Vicente Fox (2000-2006) reconoció que participó en ESP, pero negó tener cualquier conocimiento de las actividades por las que se enjuicia a Raniere.

Federico de la Madrid, hijo del expresidente Miguel de la Madrid (1982-1988), y Alejandra González Anaya, hermana del exsecretario de Hacienda José Antonio González Anaya (quien es pariente político del expresidente Carlos Salinas), son otros de los nombres de presuntos participantes de ESP.

Sin embargo ninguno de ellos ha sido mencionado en el caso de abusos sexuales.

No es el caso de Rosa Laura Junco, hija del dueño del diario mexicano Reforma, Alejandro Junco de la Vega.

Ella ha sido identificada como presunta integrante delprimer círculo de reclutantes de Raniere y parte del grupo secreto DOS, acrónimo de una frase en latín que se traduce como "dominio de las acompañantes femeninas obedientes".

El grupo DOS es el que está directamente involucrado en las acusaciones contra Raniere y varias de sus participantes se han declarado culpables como parte de un acuerdo con los fiscales de Nueva York.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La conocida actriz estadounidense Allison Mack era parte del primer círculo, según las investigaciones.

¿Sabían algo?

Sin embargo, por las entrevistas que ha tenido con miembros del grupo, Maldonado pone en duda que la mayoría de quienes participaron en los talleres y estuvieron en la base de la pirámide de ESP-Nxivm, tuviera conocimiento de los abusos.

"Ellos efectivamente lo veían como un programa de superación y de desarrollo personal muy bueno, de muy buen nivel. Te hacía querer ser un líder, perseguir cosas grandes. Sí tenía ese asunto de liderazgo y crecimiento personal", explica.

El periodista dice que no ha hablando con nadie que supiera algo de prácticas por las que se está juzgando a Raniere.

El hombre fue detenido en marzo de 2018 en Puerto Vallarta, México, luego de que la justicia de Estados Unidos lo requirió para responder por a las acusaciones de abusos sexuales.

Sin embargo en México, donde operaba ESP y país de origen de varias de las víctimas, no se ha dado a conocer si existe una investigación sobre las operaciones de la firma o posibles prácticas como las que se denuncian en EE.UU.

BBC Mundo preguntó a la Fiscalía General de la República pero no hubo respuesta inmediata.

