Un viejo reclamo de las víctimas de la Guerra Civil en El Salvador fue finalmente escuchado.

El presidente Nayib Bukele ordenó este sábado a las Fuerzas Armadas retirar el nombre de Domingo Monterrosa -el militar señalado por la Comisión de la Verdad de la ONU como responsable de la Masacre del Mozote, la mayor matanza ocurrida en el siglo XX en América Latina- de un cuartel en el este del país.

"Se ordena a las Fuerzas Armadas retirar de inmediato el nombre del Coronel Domingo Monterrosa, del Cuartel de la Tercera Brigada de Infantería, en San Miguel", escribió Bukele en Twitter.

El Ejército de El Salvador no reconoce su participación en la masacre, asegura no tener documentación que lo pruebe y considera a Monterrosa un héroe de la lucha contra la insurgencia armada que se diseminó por el país desde la década de 1970.

La orden de Bukele, que asumió la presidencia en la mañana de este sábado, es la primera medida que se conoce públicamente de su gobierno, lo que fue visto por sus seguidores como una señal de reparación para las víctimas de la guerra.

Y es que, por décadas, pese a los numerosos reclamos, los sucesivos gobiernos de El Salvador evitaron tocar la figura de Monterrosa pues, según analistas, existía temor de que se pudiera generar inestabilidad o incomodidad en las filas del Ejército.

"Lo que otros no hicieron en años, éste lo vino a hacer en menos de 24 horas…", escribió una usuaria de Twitter.

Casi 40 años después de la masacre, que dejó unos mil muertos, la mayoría de ellos niños, ninguna de los presuntos responsables ha sido llevado ante la justicia.

El militar, que murió en extrañas circunstancias en 1984, fue entrenado en la Escuela de las Américas (SOA) en Panamá, y luego fue enviado a Taiwán para estudiar tácticas de insurgencia anticomunista.

Una sección especial a su nombre fue creada en el museo de las Fuerzas Armadas de El Salvador y tras su fallecimiento, el congreso salvadoreño lo honró con el título de "Héroe de Joateca" y lo declaró héroe nacional por su servicio al país.

Una decisión polémica

La Masacre del Mozote, ocurrida en diciembre de 1981, se ha vuelto en los últimos tiempos un tema recurrente en El Salvador, luego de que una comisión del Congreso propusiera una ley de memoria histórica que fue vista por sus detractores como un intento de garantizar una amnistía los responsables.

Cuando el Congreso se prestaba a discutirla, Bukele amenazó a los parlamentarios con que se copiarían sus nombres para tenerlos en cuenta para futuras elecciones.

A inicios de mayo, el relator especial de la ONU para la Promoción de la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, Fabián Salvioli, solicitó a El Salvador retirar el nombre de Monterrosa del cuartel.

"He pedido que se quite el nombre del coronel Monterrosa al destacamento militar. No se le puede rendir honores a alguien responsable de una masacre. ¿Qué clase de valores son esos?, afirmó.

La solicitud no fue tomada en cuenta por el gobierno del saliente Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), formado en gran medida por antiguos guerrilleros que lucharon contra Monterrosa y el Ejército salvadoreño de entonces.

Según el informe final de la Comisión de la Verdad de la ONU de 1993, que detalló las violaciones a derechos humanos durante la guerra civil (1980-1992) de El Salvador, Monterrosa fue el comandante del batallón de élite Atlacatl, cuyos miembros perpetraron la masacre en diciembre de 1981.

¿Qué fue la Masacre del Mozote?

Entre el 10 y el 12 de diciembre de 1981, miles de soldados que combatían a la naciente guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) lanzaron la llamada Operación Rescate en varios caseríos del este de El Salvador.

El Mozote, La Joya, Cerro Pando, Jocote Amarillo, Ranchería y Los Toriles fueron prácticamente reducidos a cenizas.

El gobierno de El Salvador también negó por años la masacre, hasta 2012, cuando el entonces presidente, Mauricio Funes (2009-2014), pidió perdón en nombre del Estado tras una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Funes ordenó al Ejército hacer la "revisión de su interpretación de la historia" para rendir tributo a presuntos violadores de los derechos humanos, aunque no retiró el nombre de Monterrosa del cuartel.

La Guerra Civil fue financiada en gran medida por Estados Unidos, que durante aquellos años destinaba al gobierno de El Salvador casi US$1 millón diario, que iba a pertrechos militares, adiestramiento, alimentación, colaboración de asesores o la formación de los batallones de contrainteligencia.

El gobierno de Estados Unidos, por años, ha asegurado que su ayuda iba destina a la consolidación de la democracia en El Salvador.

