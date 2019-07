Qué se sabe de Rafael Acosta Arévalo, el militar que murió bajo custodia en Venezuela

View this post on Instagram

El día de hoy, fuimos testigos de un hecho abominable: El Capitán de Corbeta, Rafael Acosta Arévalo ha sido asesinado producto de las torturas propinadas por compañeros de armas, que siguen ordenes del dictador. Se que la gran mayoría de los hombres y mujeres de la FANB están indignados, y que también lo está la gran mayoría de la familia militar. Hoy, no soy yo quien les hace un llamado para ponerse al lado del Pueblo, lo hacen sus compañeros de armas desde la tumba, desde las celdas de tortura, desde las bases de los cuarteles donde la tropa sabe que se pierde el país a manos de unos hampones. Habrá justicia.