Quema de estaciones de metro, saqueos, tanques que disparan chorros de agua y carabineros que lanzan gases lacrimógenos contra una turba de manifestantes enfurecidos.

Estas son las imágenes que más se han difundido para retratar el estallido social que se ha tenido lugar en la última semana en Chile.

Sin embargo, aunque se han registrado focos de violencia en las multitudinarias protestas en Santiago y otras ciudades del país, las marchas han sido en su mayoría pacíficas.

Las protestas, que han dejado hasta el momento un saldo de al menos 18 muertos, comenzaron después de que el gobierno de Sebastián Piñera decidiera aumentar el precio del transporte público en 30 pesos.

Pero los reclamos de esta revuelta social van mucho más allá de esta medida que el gobierno se vio obligado a anular.

"No es por 30 pesos, es por 30 años", fue una de las frases más repetidas en el contexto de las marchas que responsabilizan no solo al gobierno de Piñeira sino también a los anteriores de la desigualdad que atraviesa de cabo a rabo a la sociedad chilena.

Piñera anunció el martes una serie de medidas económicas y sociales para paliar la revuelta.

Pero catalogadas por muchos de "cosméticas", las medidas propuestas (aumento inmediato del 20% de la pensión básica y la creación de un seguro que ayude a cubrir el gasto en medicamentos, entre otras) no han logrado que los manifestantes bajen los brazos.

Muchos en Chile han cuestionado la forma en que los medios han cubierto esta revuelta, reflejando mayormente las escenas de violencia registradas en las marchas.

Fotos en los diarios y medios digitales e imágenes de televisión mostraron en los últimos días saqueos, quemas de locales y autobuses, y destrozos en instalaciones públicas.

Este sesgo, aseguran de los manifestantes, deja por fuera la fortaleza de este movimiento social que lucha para acabar de forma pacífica con lo que dicen son "abusos" causados por un modelo económico que no cumple con los estándares de una sociedad "justa".

Solo en los últimos días han empezado a aparecer fotos donde se ve un lado más "amable" de las protestas, con manifestantes portando pancartas donde piden paz para Chile y aseguran que no están en guerra, y en las que no se ven ni tanquetas del ejército lanzando chorros de agua ni carabineros gases lacrimógenos.

Un video que ha circulado ampliamente por Twitter -pero que no pudo ser corroborado-, muestra a un "paco" (como se llama coloquialmente a los policías en Chile) bailando una cueca, sumándose a las protestas.

Otros videos de cuecas en son de protesta también se compartieron en las redes.

Agencias de noticias también publicaron fotos de gente manifestándose en las calles con esta danza tradicional chilena que se baila en pareja con un pañuelo.

En su defensa, algunos medios señalan que en un principio la crisis los tomó por sorpresa y que la razón por la que no muestran muchos de los videos e imágenes que aparecen en internet es porque no quieren distribuir información que no se ha podido verificar y que puede llegar a ser falsa.

Se espera que este jueves continúen las protestas en Santiago y otras ciudades del país.

