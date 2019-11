Evo Morales en entrevista con BBC Mundo: “Voy a volver en cualquier momento”

Image caption Evo Morales habló con BBC Mundo en Ciudad de México.

Evo Morales, el hombre que en 2006 se convirtió en el primer presidente indígena de Bolivia, está en la sala de un hotel de Ciudad de México, con una intensa agenda de entrevistas y llamadas telefónicas.

Comenta que mantiene su viejo hábito de levantarse de madrugada desde que llegó el martes a México como asilado político, tras renunciar a la presidencia de su país y denunciar un golpe de Estado.

En una franca y a ratos acalorada entrevista con BBC Mundo, Morales sostiene que en Bolivia se ha instalado una "dictadura" que será resistida por los movimientos sociales e indígenas, denuncia la complicidad de Estados Unidos en el proceso que lo llevó a abandonar el cargo, defiende su triunfo en las elecciones del 20 de octubre, y no descarta que en el futuro vuelva a ser candidato.

Lo que sigue es un resumen de la extensa conversación que sostuvo con el periodista uruguayo Gerardo Lissardy en la capital mexicana:

Evo Morales, muchas gracias por esta entrevista con BBC Mundo. ¿Cómo se define usted en este momento: presidente, expresidente, presidente depuesto, asilado político?¿Cuál es su condición en este momento?

Bueno, muchas gracias por la entrevista. Un saludo a BBC Mundo. Muy contento con este encuentro para poder decir la verdad sobre nuestra querida Bolivia.

Me dicen los juristas: mientras que la Asamblea no apruebe mi renuncia, sigo siendo presidente.

Estoy esperando que la Asamblea Nacional decida sobre mi renuncia, si la rechaza o aprueba.

En la Asamblea, quiero decir, tenemos dos tercios en el Senado como en Diputados.

Esa es la máxima democracia que vive Bolivia desde los tiempos de la fundación de la República.

Getty Mientras que la Asamblea no apruebe mi renuncia, sigo siendo presidente"

Se acuerdan ustedes que en tiempos pasados presidentes que ganaban con menos del 20% bajo la democracia pactada gobernaba.

Nosotros ganamos con 64%, 61%, más del 50%. Y en las últimas elecciones ganamos en la primera vuelta, aunque no llegamos al 50%.

Estoy esperando ahora que ya se organizaron en la Asamblea posiblemente van a tratar mi renuncia. Será su aprobación o su rechazo correspondiente.

¿Usted se sigue considerando presidente de Bolivia en este momento?

No yo, sino es una interpretación jurídica.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption El gobierno de México concedió el asilo político a Morales.

¿Pero usted piensa ejercer de alguna forma esa condición que dice que los juristas le atribuyen? ¿O está deseoso de que los parlamentarios aprueben?

Eso es decisión de la Asamblea correspondiente.

Pero en el fondo, me hace recordar que en 2002 me expulsaron del Congreso, y el movimiento campesino y el pueblo se movilizó.

Esa expulsión era para inhabilitarme como candidato. ¿Qué quiere decir eso? Bajo un proceso sentenciarme a no ser candidato por instrucción de la embajada de Estados Unidos.

Del 2002 al 2019 se repite la historia: no solamente me expulsan del Congreso sino de Bolivia.

Entonces esperando este tema jurídico.

Yo por supuesto no me siento presidente, porque ser presidente es hacer gestión.

Usted sabe que trabajamos desde las 5 de la mañana hasta las 11, 12, 1 de la mañana cada día, de lunes a domingo.

Eso no lo estoy haciendo, por tanto personalmente no me siento presidente aunque interpretaciones jurídicas digan que sigo siendo.

Le preguntaba porque también hay una persona que se reivindica como presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y ha sido reconocida por otros países como tal, incluso por Rusia. ¿Cuál es su posición respecto a eso?

La información que tengo es que Rusia no ha reconocido; según la aclaración de prensa hubo una mala interpretación.

Ahora en todo caso Estados Unidos tiene que reconocer.

Tengo lindos recuerdos de esta gestión presidencial haciendo política.

Víctimas de las dictaduras militares del 60 y 70, qué me decían cuando fui presidente:

-Presi Evo, cuídese de la embajada de EE.UU.

-¿Y por qué debo cuidarme?

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Defensores de Morales en La Paz.

-Solo no hay golpes de Estado en Estados Unidos porque no hay embajada de Estados Unidos en Estados Unidos.

Durante el proceso constituyente me estaba conspirando la embajada. Por eso expulsamos al embajador de EE.UU.

Que EE.UU. primero reconozca a la señora, ya nos damos cuenta que es un golpe de Estado.

En su carta y en su video de renuncia usted señala que hay un golpe político,cívico, policial. No menciona ni a los militares ni a EE.UU. ¿Por qué?

Por debajo siempre conspiran.

Quiero decirle: faltando un mes y medio de campaña convoqué al encargado de negocios de EE.UU. y le dije: "Mira, ustedes están haciendo campaña política contra mí, esto es lo que han hablado, han ofrecido obras a cambio de que no apoyen a Evo".

El encargado se quedó callado: "No va a haber más eso, pero tampoco usted se me mete en política de EE.UU.".

Estaba en campaña contra mí la embajada de EE.UU. totalmente. Si estaba en campaña contra mí, cómo no va a participar en un golpe, aunque visiblemente no se ha visto.

No solamente es un golpe cívico, político, policial sino también es militar.

¿Por qué no dijo eso en su momento?

Nos ha sorprendido, que haya habido un comunicado de pedido de mi renuncia.

Las Fuerzas Armadas no pueden hacer eso, un cuerpo armado no pueden pedir mi renuncia.

Yo antes de levantar el vuelo de El Alto hacia Cochabamba, Chapare, dije: "Después de que lleguemos a Chapare nos comunicamos".

Cuando llego, ya habían pedido mi renuncia.

No puedo entender al general (Williams) Kaliman, no sé qué historia estará haciendo.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption "Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia", indicó el general Kaliman.

Tengo muchas dudas ahora de algunos jefes o comandantes de las Fuerzas Armadas.

El 7 de agosto, día del aniversario de las Fuerzas Armadas, gritando al antiimperialismo, apoyando el proceso, cuestionando la política de la derecha… Y de la noche a la mañana se cambian.

Tuve varias reuniones y me insinuaron que si en algún momento tenían que salir las Fuerzas Armadas a pacificar o enfrentar esta conspiración, tenía que haber un decreto supremo, cosa que nunca habían pedido.

Ahora, para apoyar a la derecha, a los golpistas, a los fascistas, racistas, sin decreto, matando.

Yo quiero que sepa: hasta el día domingo ni un muerto a bala.

He cuidado bastante. Nosotros somos los que luchamos por la paz y vamos a seguir luchando por la paz.

Además de eso, siempre he pedido al mando policial que no puede haber muertos a bala.

Renuncio y al día siguiente muertos a bala de la policía y de las Fuerzas Armadas. Hasta ahora 10 muertos a bala.

Esa es la dictadura.

Pero son oficiales militares que usted mismo designó y llamó la atención que usted recién empezó a hablar de la responsabilidad de los militares una vez que salió de Bolivia, no la señaló la responsabilidad de ellos en lo que usted define como un golpe de Estado en su contra…

El domingo en la noche tenía que estar dando seguridad, aunque sabíamos evidentemente que antes de que renunciara ya habían pedido mi renuncia.

Pero no solamente eso. Quiero que sepa: la OEA también es responsable del golpe de Estado.

¿Sabe por qué? Primeramente, frente a las denuncias de fraude dijimos que haya auditoría.

Nosotros ya hicimos una auditoría interna. De acuerdo a la información técnica siempre puede haber errores, pero no ha habido fraude.

La primera información que me hizo llegar no directamente Luis Almagro (secretario general de la OEA), sino por otra gente, dice "está bien", insinuando que Evo ganó en la primera vuelta.

La segunda información: se estaban cuestionando dos o tres mesas en Beni. Yo le recomendé al gobernador del departamento del Beni, ojalá pudieran ya hacer campaña, porque creo que va a haber una nueva votación en algunas mesas observadas.

Y según el acuerdo que tenía Cancillería y la OEA, decía que el martes o miércoles de esta semana tenían que dar su informe correspondiente.

Pero sorpresivamente el domingo en la madrugada nos llaman que ya tenían el informe preliminar.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La OEA realizó una audotiría de los resultados de las elecciones celebradas el pasado 20 de octubre.

Y yo dije, pidan ese informe y veremos.

Vemos y eran interpretaciones, insinuaciones de que había habido muchas irregularidades.

Pero además de eso decía: "Evo ganó, Mesa segundo, no se demuestra quién ganó en la primera vuelta".

Pero decide además nuevas elecciones. Si no hemos ganado en la primera vuelta, debía decir segunda vuelta.

Estas son decisiones políticas que tomó la OEA.

Quiero que sepa para los medios de comunicación internacionales que en ese momento dije que me contacten, quiero hablar con Luis Almagro, porque el canciller estaba hablando con otro representante, con el jefe de gabinete de Luis Almagro.

Y yo pedí hablar con Luis Almagro porque quería advertir que paren, porque este informe va a traer muertos, heridos, va a haber una convulsión, ustedes conspirando a la democracia, no están respetando la soberanía de un Estado.

Tengo dos testigos, el canciller y el ministro de Justicia, que yo quería prevenir.

Ese informe era para mí cualquiera cosa, era un informe sobre la situación política económica.

Usted dice que el informe fueron insinuaciones, suposiciones, pero es una auditoria a la cual se opuso inicialmente su adversario, Mesa, hecha por técnicos, y que señala irregularidades concretas. Por ejemplo, que la interrupción del conteo de votos minó "la credibilidad y la transparencia" que necesitaba la elección, determinó que era estadísticamente improbable que hubiese ganado por el margen de 10 puntos que necesitaba para evitar una segunda ronda electoral, aseguró que encontró actas físicas con alteraciones y firmas falsificadas, que en muchos casos no se respetó la cadena de custodia de las actas y que hubo manipulación de datos…

Sobre el conteo rápido: en todos los países hay conteo rápido. Yo he pedido que se revise acta por acta, mejor mesa por mesa, para mí eso es lo más válido.

Todos los partidos que participamos tenemos un acta de sufragio. ¿Por qué no se revisa eso? Si eso se ha cambiado, es fraude. Si no se ha cambiado, ¿cómo podemos basarnos en informes de boca de urna?

¿Puede comunicar eso?

Pero aquí son cosas concretas que usted no responde. Por ejemplo, lainterrupción del conteo, el hecho de que haya habido firmas falsificadas, que no se respetó la custodia de las actas, que hubo manipulación de datos: está hecho por expertos esto, que usted mismo aceptó en su país. ¿Entonces, acepta o rechaza los resultados?

Pero el conteo rápido no decide.

Mira, yo siempre he ganado con el voto del campo.

¿Te cuento mi historia política?

La conocemos su historia, pero queremos ir concretamente a lo que señala la OEA, porque no lo ha respondido hasta ahora usted.

De acuerdo a la interpretación que hicimos en la mañana, totalmente equivocadas las interpretaciones que hace.

Dígame en qué departamento, cuántas mesas se alteraron, dónde está ese informe.Evo Morales en entrevista con BBC Mundo: “Voy a volver en cualquier momento”

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption Observadores internacionales de la OEA expresaron ya preocupaciones por el proceso de recuento de votos.

Hay un informe de varias páginas donde está detallado eso.

Por eso, quiero que me diga en qué departamento se ha cambiado el conteo.

Yo qué entiendo si es alterado: en esta mesa, por ejemplo, ganó Mesa, sin embargo, al llegar al cómputo final ganó Evo. Eso que me lo demuestren. Por eso digo que la auditoría debe ser mesa por mesa.

Pero la auditoría le insisto que señala irregularidades concretas que no han sido respondidas hasta ahora. Usted recibe la auditoría, dice que lo llama Almagro diciendo que esto va a generar una convulsión social y luego propone llamar a nuevas elecciones, ¿pero qué pasa con esas irregularidades que están señaladas allí?

Eso es lo que digo que quisiera que se demuestre, que esa auditoría sea mesa por mesa: que en esta mesa, por decir en San Francisco, ganó Mesa, pero después apareció que Evo había ganado en el conteo central.

Que me demuestren eso. Así de sencillo, yo he pedido si es auditoría, voto por voto, mesa por mesa, sufragio por sufragio.

Ahora, dentro de la auditoría interna, evidentemente me dijeron ha habido irregularidades, problemas, pero eso no demuestra que ha habido fraude.

¿Usted reconoce que hubo irregularidades, entonces?

Lo dijeron en la auditoría interna. ¿Qué es irregularidades? Algunos procedimientos, problemas que se presentan.

Después de que salió el informe el día domingo en la noche que habíamos ganado con 7% y no con el 10%, dije: esperen el voto del campo. Y como que con el voto del campo ganamos más del 10%.

Al día siguiente instruyen quemar tribunales departamentales, quemar las ánforas. Sabían ellos que habíamos ganado en la primera vuelta.

¿Usted dice que las irregularidades fueron cometidas pos sus adversarios, y no por sus seguidores, no por su gente?

Seguramente es el problema del Tribunal Electoral…

Tribunal Electoral donde hay mayoría de partidarios suyos.

Debatible. La presidenta del Tribunal Electoral, María Eugenia (Choque) era viceministra de Carlos Mesa. Yo la apoyé, la respaldé, era hermana aymara.

El Tribunal Constitucional, en el que evidentemente hay gente indígena y no indígena, ayer sacó una resolución en favor de la dictadura.

Yo respeto la institucionalidad, la institucionalidad se respeta.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption Los resultados de las elecciones fueron recibidos con protestas de parte de simpatizantes de la oposición.

¿Quién dice usted que lo derrocó concretamente?

La derecha, la policía, las Fuerzas Armadas y la OEA.

Usted dice "no me dejan gobernar", pero fueron casi 14 años los que estuvo en el cargo.

Hemos gobernado, por eso los resultados que tenemos.

Gracias a la unidad del pueblo boliviano batimos récords.

Quiero que sepa, que siempre lo repito: en 180 años, desde 1825 a 2005, nos dejaron con 9.000 millones de dólares en el PIB.

El año pasado llegamos a 40.800 millones de dólares, récord histórico.

Hemos gobernado con apoyo del pueblo…

Hay cifras de logros económicos concretos que usted ha tenido que son indiscutibles. Pero lo que le digo es que para establecer dónde comenzó esta crisis, aunque es difícil, es posible señalar como punto de partida cuando usted decide presentarse a un cuarto mandato pese a que había una decisión concreta de mayoría de los bolivianos que le habían dicho que no lo hiciera. Usted desconoció eso y decidió presentarse igual…

Escúcheme, ¿para qué era el referéndum? Para no modificar la Constitución. Como ganamos, no se modificó la Constitución.

Pero usted también sabe los antecedentes en América Latina. Por Constitución, los tratados internacionales que tienen que ver con los derechos humanos están por encima de la Constitución y el Tribunal Constitucional saliente interpretó. Es lo que hicieron en otros países de América latina, eso no es un invento.

Ahora internamente nuestros movimientos sociales tienen mucha confianza en Evo.

Getty A mí ninguno puede acusarme de corrupto"

Ahora cuando dicen otras (elecciones) sin Evo, por qué el miedo a Evo, dígame.

Tengo todo el derecho de participar en las elecciones pero dicen "no Evo, no Evo".

Ahora quiero volver, "no vuelve Evo". ¿Por qué tienen miedo a Evo?

En política, saben ustedes, que algunos compañeros momentáneamente podemos ser factor de unidad.

Y quiero que sepa a través de usted, yo sabe de dónde vengo, como usted comentaba: yo no llego a la presidencia por hacer plata, sino para hacer patria. A mí ninguno puede acusarme de corrupto, vengo de familia, gracias a mi madre tengo una educación, una ética tengo valores.

Desde niño mis padres me enseñaron a no robar, no mentir, no ser flojo, y esa herencia familiar, esa herencia comunal, la llevé para servir al pueblo boliviano.

¿Qué le dice a quienes señalan que usted mismo contribuyó a esta crisis, polarizó al país al desconocer el resultado del referéndum donde los bolivianos le dijeron que no se volviera a presentar, volvió a presentarse buscando un cuarto mandato presidencial y eso llevó a una polarización enorme del país? ¿No llevó demasiado al límite las reglas del juego democrático al hacer eso?

Ese referéndum, plagado de mentiras. Si algo ganó ese 21 de febrero es la mentira: nos ganaron por falta de 70 mil votos, toda la derecha unida.

Ahí sí ha participado directamente la embajada de EE.UU., cómo ha planificado para el 21 de febrero.

Sus colegas periodistas metidos en esa campaña.

Pero usted aceptó el resultado. ¿Ahora está diciendo que fue un fraude ese referéndum?

Lo dijimos oportunamente. Denunciamos anticipadamente, no es que recién estamos denunciando ¡Por favor!

¿Usted no hace ninguna autocrítica de lo que ha hecho en los últimos tiempos?

¿Qué me correspondía hacer autocrítica, dígame? ¿Qué errores he cometido?

Le estoy preguntando, ¿usted no cometió ningún error?

Pero dígame usted, qué error he cometido.

No quiero pensar que usted parece representante de la derecha boliviana.

Quiero decirles, una vez sacamos un decreto supremo de levantar la subvención a los combustibles. Me equivoqué, he corregido.

Sé corregir mis errores. Eso me ha permitido batir todos los récords: en lo democrático, político, económico y social.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption El candidato Carlos Mesa, que quedó segundo, denunció fraude en el recuento de votos del Tribunal Supremo Electoral.

A muchos les llamó la atención que abandonara Bolivia, se fuera del país. Si está seguro de que actuó de forma correcta, ¿por qué se fue?

Mira, el día sábado 9 de noviembre, métase en su cabeza si es un ser humano, llego a Chimoré (centro de Bolivia). Los equipos de seguridad me hacen leer los mensajes recibidos: "Entrégame a Evo, vamos a operar".

Llamadas telefónicas, mensajes: "Mandaré 50 palos grandes". Yo preguntaba: ¿qué es 50 palos grandes? 50 mil dólares para quien me entregue.

¿Usted quiere verme muerto? Te pregunto. ¿Quiere verme muerto? Dígame… Respóndame, como periodista, ¿quiere ver muerto al Evo?

¿Usted dice que se fue porque corría riesgo su vida?

Le estoy preguntando: ¿usted quisiera ver muerto a Evo?

La entrevista es a usted…

Le pregunto como ser humano, no hay aquí periodista, ni ex presidente ni presidente: ¿quiere ver muerto a Evo?

Sabe por qué le pregunto porqué se fue. Porque usted ha dicho en el pasado que quien se va de Bolivia es un "delincuente confeso". Muchos le están recordando eso ahora…

Claro, los corruptos con pruebas, con procesos, con sentencias se escaparon. Esos son los delincuentes confesos.

Yo dije textualmente: México me salvó la vida.

Oye, pregúntame no con chanchullas. Te están dictando para que preguntes. Yo conozco esa clase de periodistas. Le están dictando qué van a preguntar…

No, nadie me está dictando. Está en modo avión el teléfono. No está conectado con nada. Estas son mis preguntas que tengo escritas aquí. Tengo la fecha en que usted tuiteó: "Quien se esconde o escapa es un delincuente confeso. NO es un perseguido político".

Yo lo digo con sentencias, con pruebas se escapan. ¿De mí qué prueba tienen?

La única prueba es esa: atentar contra mi vida.

Lo sabe la compañera Gabriela (Montaño, exministra de Salud). Al día siguiente cómo estaban esperando militares armados. Y me salvó, con sus 15 camiones.

Mira, yo estaba aterrizando en Chimoré. Tenía que ir a la terminal comercial. De golpe el avión se mete a la terminal militar. Ahí estaban los militares armados, uniformados.

¿Quiénes me salvaron? Dirigentes, autoridades locales: se vinieron volando como rayo por la pista llegaron.

Le puedo comentar de muchas cosas y lamento mucho que usted no me pregunte.

Yo pensaría que usted desea que Evo esté muerto. Cuando le pregunto, ¿usted quisiera que yo esté muerto?

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption El asilo de México a Evo Morales causó polémica en el país que le acogió.

Por favor, nadie quiere que haya muertos aquí… Lo que estoy tratando de establecer es por qué se fue...

Yo diría: por más que seas mi enemigo ideológico y político, jamás querría verte muerto.

Por supuesto…

¿Y por qué no responde eso?

Porque no es usted que me entrevista a mí, lo estoy entrevistando yo a usted.

Es un debate político.

No es un debate, yo no vengo a un debate político, vengo a una entrevista periodística, Evo...

Yo te pido que me pases una grabación de todo esto. Vamos a demostrar que es un debate político.

No me estoy escapando, debatamos.

Jeanine Áñez declaró en la BBC que usted se escapó cobardemente de Bolivia y tiene que enfrentar cargos allá. ¿Qué le responde?

¿Qué cargos? Que me diga, no sé, qué cargos tengo.

Por fraude electoral probablemente…

¿Acaso yo soy el que administro el Tribunal Supremo Electoral? Dígame. Respóndame. ¿Yo administro?

No, como le dije anteriormente hay muchos que señalan que sus partidarios tienen mayoría.

Te estoy demostrando: la presidenta era viceministra de Carlos Mesa, el vicepresidente era derecha, derecha (...) Algunos compañeros vienen evidentemente de movimientos sociales, pero son propuestas de movimientos sociales, no de Evo Morales.

He hablado incluso con gente que lo apoya, de izquierda...

¿Quién?

Gente que usted ni conoce.

Me gustaría conocer, pero dígame.

Gente que cree que usted se podría haber ido por la puerta grande después de varios mandatos…

Yo conozco eso que hacen los periodistas. ¿Quién? Dígame. Cuando no dices quién te ha dicho eso, es un invento…

¿Usted cree que no hay nadie que piense que se podría haber ido por la puerta grande y que cometió un error?

¿Qué error, dígame?

El error de haberse postulado a un nuevo mandato…

Es un derecho de todos. Pero he ganado en primera vuelta. El problema es que la derecha no reconoce lo que hemos ganado.

Estaba seguro de que iba a ganar; hemos ganado.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption México concedió asilo a Evo Morales porque consideraba que su vida estaba en riesgo.

¿Por qué no fue a Venezuela en lugar de venir a México?

¿Por qué Venezuela, dígame? ¿Por qué insinúa eso?

Porque es su aliado más cercano en la región…

Tengo tantos aliados: Rusia y China, países en Europa, países que nos admiran bastante, Francia, España…

Pero su aliado más próximo ha sido Venezuela en todo este tiempo.

Es nuestro aliado. Respeto y admiro mucho.

Mi admiración a Hugo Chávez, derrotó al golpismo, al intervencionismo y la guerra económica. Es el pueblo venezolano. Le tengo mucha admiración.

Así como el pueblo de Cuba, tantos años y pese al bloqueo, sigue vigente. Y no por eso me voy a ir allá.

Me pidieron en la primera llamada: que se venga a Paraguay. Digo, ¿Paraguay es mi aliado ideológico? Gobiernos de derecha e izquierda apoyan y expresan solidaridad.

Tengo tantas llamadas telefónicas…

Por eso espero que me pase una grabación de esta entrevista. Con usted no es una entrevista, es un debate ideológico. Estoy dispuesto, debatamos. Porque se queda sin argumentos y salta a Venezuela. Ese es mi derecho.

No, no le acepto que es un debate. Yo le estoy haciendo preguntas

Cuando no tienen argumentos sobre algún tema, directamente saltan "ah, porque Venezuela". Ese mi derecho, usted no puede insinuar que me vaya a Cuba o a Venezuela.

Pero nadie está cuestionando su derecho…

Pero entonces ¿por qué salta con eso? Esto no es una entrevista.

¿Pero por qué le molesta que le pregunten por qué no se fue a Venezuela? No entiendo, es una pregunta.

¿Por qué insinúa usted eso?

Yo no insinúo, se lo pregunto concretamente.

Yo te estoy diciendo, tanta solidaridad... Más cerca hubiera sido para mí irme a Paraguay. Pero tampoco había logística para ir a Paraguay. Ofrecieron asilo y acogerme.

Usted sabe que el presidente de Paraguay no es un aliado ideológico, pero nos la llevamos bien, trabajamos bien, siempre ha sido mi posición.

¿Qué plan tiene hacia adelante? ¿Qué piensa hacer?

¿Qué me recomienda? (Risas)

¿Otra vez me pregunta a mí? ¿Le están faltando asesores? (Risas)

Como provoca.

No, no estoy provocando, perdóneme. Le estoy haciendo preguntas que creo que son muy legítimas, y que mucha gente se ha planteado.

Cuando usted se basa en el informe de la OEA… Es un gran defensor de ese informe. A esa conclusión llego.

Pero por favor, se lo estoy planteando a usted porque no ha respondido al informe de la OEA.

Es que usted no me deja hablar, déjeme hablar.

¿Cómo que no? Le estoy dejando. No diga que yo estoy respaldando el informe de la OEA. Le estoy preguntando sobre un informe que usted mismo avaló. Cuando Almagro respaldó que usted presentara su candidatura, usted se lo agradeció.

Si Almagro avaló mi candidatura, ¿por qué está usted cuestionando el 21 de febrero? Te pregunto.

Pero porque yo no estoy tomando posición, yo le estoy preguntando. Eso es lo que no entiende usted, que esto es una entrevista en la que yo le hago preguntas y usted responde. Son preguntas legítimas. Le estoy preguntando sobre un informe, una auditoría que usted aceptó que se hiciera y que señaló irregularidades concretas. Le molesta que le pregunte sobre esas irregularidades, pero en algún momento las tiene que responder, Morales.

¿Quién no puede cometer errores? En este debate, cometes errores, cometo errores: es parte de la vida.

Entonces, ¿lo reconoce?

Otra vez no me deja hablar.

Dígame.

Entonces, cometemos errores. Yo siempre digo: el ser humano comete errores, nos equivocamos. Lo más importante es corregirlos oportunamente.

Eso es parte de la ética y la moral que tiene cada ser humano.

Perfecto.

Estoy hablando. No me deja hablar, me está cortando.

No. Pensé que había terminado, dígame.

Mi tarea es cómo pacificar Bolivia, cómo aportar ser ciudadano.

Quiero que sepas: los movimientos sociales, el movimiento indígena o el pueblo alteño solo nosotros los podemos parar. Van a seguir combatiendo contra la dictadura.

Podrá haber alguna intervención, mediación de Naciones Unidas, otros sectores sociales podrían sumarse.

Lamentablemente, hay grupos que están usando el equipamiento de las Fuerzas Armadas y la policía contra el pueblo. Yo nunca acepté eso.

Quiero que sepa todo el mundo: en mi gestión no ha habido en este último tiempo muertos a bala.

Aguanté bastante, justamente para defender la vida.

Y quiero que sepan, la diferencia entre Carlos Mesa y Evo ha sido 643 mil votos.

Lo peor es que esos grupos no respetan el voto indígena. Es algo histórico.

¿Está de acuerdo con que sus seguidores del MAS negocien con la presidenta interina y quienes la respaldan para una elección en la cual usted no sea candidato?

No hay ninguna reunión con su gente. Hay reunión de asambleístas.

Pero está de acuerdo con que negocien con ellos una salida a esta crisis.

Cualquier negociación tiene que ser para pacificar Bolivia.

Pero que dije yo, justamente para que no haya hechos de sangre, el domingo en la mañana dije: vamos al diálogo, que haya nuevas elecciones si quieren sin Evo Morales, y con nuevo Tribunal Supremo Electoral.

Eso no es ninguna novedad.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La senadora Jeanine Áñez asumió la presidencia de Bolivia en una sesión relámpago que no es reconocida por el partido MAS.

Lo dijo después de irse de Bolivia. Cuando usted llama a las nuevas elecciones no dijo que no era candidato allí…

Por favor, no me trate de mentiroso. No te acepto eso.

El domingo en la mañana hice una conferencia de prensa. Textualmente: "No hay ningún problema, nuevas elecciones, con nuevo Tribunal Supremo Electoral y sin Evo Morales".

Usted dice que dijo eso antes de irse de Bolivia...

Eso ha sido el domingo como a las 7, 8 de la mañana. Mi renuncia fue a las 5, 6 de la tarde. Y me vine el lunes, por si acaso.

Y esa postura suya de no volver a presentar su candidatura, ¿es para esta elección que viene o de por vida?

Usted quisiera que sea de por vida. Yo tengo todos los derechos.

Otra vez me atribuye posiciones.

Pero si estás insinuando eso.

No, le estoy preguntando.

Yo tengo derechos. Por pacificar, dije "no voy a ir a estas elecciones".

Pero no me digas después que se escapó, no me he escapado.

¿Entonces en el futuro usted piensa volver a presentarse en alguna otra elección; no en esta próxima?

Eso no depende de mí, depende de los movimientos sociales, depende de Bolivia.

¿Si se lo piden lo va a hacer?

Repito, depende de ellos. Pero hay nuevos líderes que surgen.

Usted señala la necesidad de pacificar, pero al mismo tiempo ha llamado a resistir…

En cualquier parte del mundo, frente a un golpe de Estado, todo el mundo va a resistir.

Nosotros lo que queremos es que se pacifique y se resuelva mediante el diálogo.

¿Tiene fecha para volver para Bolivia?

No tengo. Pero voy a volver allí en cualquier momento. Justamente para combatir a todos tus seguidores y a ti. Te voy a combatir desde Bolivia.

Evo Morales muchas gracias por esta entrevista con la BBC.

Muchas gracias.

La transcripción completa de esta entrevista fue remitida a Evo Morales, como solicitó el líder político boliviano.

