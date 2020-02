"El fracaso de construir una economía más igualitaria e innovadora es lo que está en el corazón de las protestas latinoamericanas": Ha-Joon Chang, economista

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Ha-Joon Chang es profesor de la facultad de Economía de la Universidad de Cambridge desde 1990.

Ha-Joon Chang lleva años estudiando las economías de los países en desarrollo. Ha viajado varias veces a América Latina y, hasta hace algunos meses, pensaba que tenía más o menos claro el panorama político y económico de la región.

Pero todo cambió luego de las últimas manifestaciones que azotaron a países como Chile y Colombia.

"Debo confesar —dice— que me sorprendió mucho la intensidad de las protestas. Quedé en shock con la violencia".

El economista surcoreano, considerado uno de los pensadores más importantes del mundo, afirma que la razón detrás de estas revueltas es una sola: la incapacidad de estos países de innovar, de cambiar la estructura de mercado y, con ello, de reducir la desigualdad.

Conocido por sus cuestionamientos al sistema neoliberal —ha escrito una decena de libros al respecto, incluido "23 cosas que no te cuentan del capitalismo"—el profesor de la Universidad de Cambridge habla en esta entrevista con BBC Mundo sobre las fracturas de este modelo en América Latina.

BBC Mundo habló con él con motivo de su participación en el Hay Festival Cartagena, que se celebró entre el 30 de enero y el 2 de febrero en la ciudad colombiana.

Y durante la entrevista desmenuzó con agudeza el fracaso de las élites latinoamericanas y el fuerte descontento que golpea a la región.

¿Qué está pasando en América Latina?¿Por qué varios países de la región han sido protagonistas de fuertes manifestaciones en los últimos meses?

Ha sido básicamente una reacción al modelo económico neoliberal que el continente ha seguido en las últimas décadas.

Desafortunadamente, América Latina ha optado por quedarse solamente con los recursos naturales y eso significa que la región no va rápido, la economía está atascada y, aunque en algunos países los gobiernos de centroizquierda han intentado apoyar a la gente, hay bastante desigualdad.

¿Cómo puedeAmérica Latina reducir su desigualdad?

La reducción de la desigualdad tiene que ir acompañada de una transformación en la estructura productiva, pues los países tienen que ser capaces de crear empleos para la clase media.

Como eso no se ha logrado, ahora todo el continente está en rebelión.

Los chilenos, por ejemplo, que siempre aceptaron el modelo neoliberal, de repente se rebelaron.

Parece muy confuso, pero es porque en las últimas décadas se han utilizado en el continente este tipo de políticas, que se basan solo en productos primarios y mantienen altos niveles de desigualdad.

Es que, claro, puede que los jóvenes logren ir a la universidad, pero el problema es que después piensan: "Ok, hemos ido a la universidad pero no tenemos trabajos que se ajusten a los títulos universitarios", excepto para un par de personas que se han convertido en los ejecutivos de compañías de cobre.

El sistema basado en recursos primarios tiende a concentrar la riqueza, lo que naturalmente genera descontento.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Ha-Joon Chang sugiere que la reducción de la desigualdad tiene que ir acompañada de una transformación en la estructura productiva.

¿Cuál es la responsabilidad de la clase dirigente, de las élites, en todo esto?

En América Latina creo que ha habido dos tipos de fracasos de la élite.

El primero es negarse a redistribuir para que las sociedades sean más igualitarias y pacíficas.

Recuerdo cuando estaba en Sao Paulo y pregunté por qué los empresarios viajaban en helicóptero. Pensé que era por el tráfico. Pero no, se rieron de mi y me dijeron: "Hay tanta gente tratando de matarlos que el empresario rico no conduce".

Así te das cuenta que incluso para los ricos vivir en ese tipo de sociedades es muy desagradable.

Pero el segundo, un fracaso aún más importante de la élite latinoamericana, es el no haber invertido en innovación.

Poseen dinero básicamente por un aumento de su monopolio basado en recursos naturales, pero no innovan, no invierten lo suficiente.

Y cuando tienes una élite que no hace nada de esto ¿para qué la necesitas?

Ese es un gran fracaso político y, por supuesto, produce descontento.

¿Lesorprendieron las manifestaciones enChile y Colombia?

Sí, debo confesar que me sorprendió mucho la intensidad de las protestas. Quedé en shock con la violencia.

Porque si alguien me hubiera dicho que hubo disturbios en Argentina, Venezuela u otros países que son muy inestables en ese sentido, no me hubiera sorprendido tanto. Pero Chile y Colombia... no lo podía creer.

¿Fue impredecible?

Tal vez fue difícil de predecir en términos de tiempo, pero cualquiera que haya analizado América Latina en el último período podría haber previsto que algo así sucedería.

En las últimas cuatro décadas, el continente, en términos de desigualdad, estuvo muy, muy estancado. Se podía ver cómo el régimen de liberalismo no logró generar crecimiento, reducir la desigualdad y mejorar la economía.

Entonces, algo se sabía de que esto no podía continuar, pero la intensidad de la protesta, especialmente en países como Chile y Colombia, me sorprendió.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El economista asegura que detrás de la violencia de las protestas hay un "alto grado de frustración".

¿Y qué cree que hay detrás de este nivel de violencia?

Un alto grado de frustración.

Y, si no se hace algo para demostrarle a la gente que se toma en serio su desigualdad, esto seguirá explotando, porque no está contenta y no ve futuro.

Creo que muchos países, y especialmente Chile, no lograron hacer la transición a una nueva etapa en el momento adecuado.

Mi opinión es que no existe una política que siempre sea correcta; dependerá del país y del tiempo.

Pero parece que la élite, incluso en la izquierda, no se dio cuenta que tenía que hacer algo diferente.

¿Es demasiado tarde ahora para intentar cambiar las cosas?

No, creo que nunca es demasiado tarde.

Tendemos a pensar que los países desarrollados siempre han estado haciendo las cosas bien, pero no fue así. Detrás hay enormes complejidades sociales.

¿Cómo puede avanzar América Latina hacia el desarrollo?

Una vez les dije a los chilenos: ustedes siguen diciendo que no pueden hacer el tipo de cosas industriales que hacen países como Japón, pero con el salmón han demostrado todo lo contrario.

El salmón ni siquiera existía en Chile. Entonces, si pueden crear algo así ¿por qué no hacen otras cosas?

Tal vez pueden hacer pilas, usando sus recursos de litio.

¿La receta, entonces, es la innovación?

Absolutamente.

Por supuesto que, si el país es realmente pobre, como algunas naciones de África o Asia, tal vez la innovación debería dejarse para más adelante.

Pero la mayoría de los países latinoamericanos tienen un nivel en el que ya deberían comenzar a innovar.

Están en esa etapa y desafortunadamente la transición no se ha hecho a tiempo.

Y es justamente ese fracaso de construir una economía más igualitaria e innovadora lo que está en el corazón de las protestas latinoamericanas.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Ha-Joon Chang asegura que la economía de América Latina debe superar la etapa basada en sus recursos naturales e implementar mayor innovación.

Pero se ve que el descontento también es una tendencia mundial...

Los ciudadanos están descontentos por situación económica y se organizan para protestar.

Es una tendencia y me temo que es una gran señal de advertencia para las élites del mundo.

¿Cree que el modelo neoliberal, como lo conocemos en América Latina, está viviendo sus últimos años?

Creo que sí, aunque es difícil hacer predicciones a largo plazo.

Aunque se puede decir que Jair Bolsonaro es aún más neoliberal que el general Augusto Pinochet, creo que como tendencia general, sí (se puede decir que el modelo está viviendo sus últimos años).

La gente cree que este modelo que han estado siguiendo durante los últimos 30 años no está funcionando.

¿Qué lo reemplazará? No estoy muy seguro.

Todavía hay muchos desacuerdos, países que se mueven en diferentes direcciones.

Pero si los colombianos y los chilenos están en contra del desarrollo del modelo neoliberal, entonces probablemente el modelo no tenga un gran futuro en América Latina.

¿Cree que la crisis social continuará golpeando a América Latina durante el 2020?

Sí, me temo que no habrá un alivio inmediato de la situación.

Creo que en esto Chile será bastante importante, porque puede demostrar que puede forzar un compromiso serio para abordar las deficiencias de un modelo neoliberal. (Si lo hace) tendrá una gran influencia en la región.

Se dice que el cambio climático vendrá a acentuar aún más la desigualdad y, con ello, el malestar social. ¿Está de acuerdo?

El cambio climático ya está ocurriendo y está afectando especialmente las condiciones de vida de los más pobres, porque viven en áreas menos seguras y tienen menos dinero para hacer frente a los posibles daños.

Como resultado, los pobres sufren excesivamente las consecuencias del cambio climático.

Y si esto continúa, esta gente comenzará a tomar medidas. No se sentarán y esperarán en silencio, no, esto intensificará el conflicto social.

Este artículo es parte de la versión digital del Hay Festival Cartagena, un encuentro de escritores y pensadores que se realiza en esa ciudad colombiana entre el 30 de enero y el 2 de febrero de 2020.

