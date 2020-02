View this post on Instagram

⚠️ ATENCIÓN: Nuestra crítica es en contra de la publicidad de la marca @cmoran_shoes, aclaramos que en ningún caso es en contra de las modelos que aparecen en esta campaña. Si quieren reclamar a alguien, que sea a la marca y NO a las modelos. . Parte de la socialización del "ser mujer" en la sociedad está el "ser sexy". Pero no el ser sexy que a ti te acomode, el ser sexy en un cuerpo joven, que cumpla con los requisitos de belleza del mandato social, un ser sexy que implique a la mujer como "objeto" de consumo. Y no para el consumo de todos los públicos, sino para el consumo de los hombres. Esta publicidad de @cmoran_shoes, de mal gusto más encima, primero objetiviza e hipersexualiza a NIÑAS! Ya que se asume que si estás en el colegio eres menor de edad, tienes menos de 17 años. Y segundo, perpetua lo que venimos diciendo hace tiempo, la violencia simbólica. Es violento ver a mujeres vestidas de escolares siendo sexys e hipersexualizadas. Se sigue perpetuando el estereotipo de belleza y la mujer como objeto de consumo. ¿Ustedes creen que alguien va a mirar esos zapatos? Porque sí, ¡esta publicidad es de zapatos! Y es lo que menos se nota en la foto. Además de hacer un llamado de atención a los medios respecto a los Oscar ayer, nos vemos en la necesidad de hacer un llamado a los publicistas y agencias que están detrás de estas campañas, que no son respetuosas y no son siquiera ingeniosas, sino que perpetúan la violencia. #violenciasimbólica