En la reunión de ministros del pasado 22 de abril, Bolsonario dijo, entre otras cosas: "Ya intenté cambiar a gente de nuestra seguridad en Rio de Janeiro, oficialmente, ¡y no lo conseguí! ¡Eso se acabó!".

El escándalo político en torno al presidente de Brasil se agravó este viernes con la difusión de un video en el que aparece haciendo unas explosivas declaraciones en una reunión con sus ministros.

El juez brasileño Celso de Mello, del Tribunal Supremo Federal, hizo público el contenido integral de la grabación de la reunión de Jair Bolsonaro con sus ministros el pasado 22 de abril.

Se trata de una pieza importante en las indagaciones sobre si el presidente intentó interferir en el trabajo de la Policía Federal (PF) del país, que por su parte investiga a tres hijos del mandatario.

La investigación surgió a raíz de las declaraciones del ahora exministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, que dimitió el 24 de abril por lo que denunció como interferencia de Bolsonaro en la PF.

Bolsonaro niega las acusaciones.

Celso de Mello, del Tribunal Supremo Federal, difundió el contenido completo de la reunión de ministros del 22 de abril.

La decisión de Mello de difundir el video completo es contraria a la posición del gobierno y la Procuraduría General de la República (Fiscalía), que pedían la difusión parcial de la grabación (solo los fragmentos relacionados con la investigación).

¿Qué dijo el presidente ante sus ministros?

"La PF no me da información"

Las afirmaciones de Bolsonaro que han causado más polémica son una serie de arremetidas contra los servicios de inteligencia y la PF.

"Me van a disculpar, pero nuestros servicios de información, todos, son una…. ¡son una vergüenza, una vergüenza! ¡Que yo no sea informado! No puedo ser sorprendido por las noticias. La PF no me da información", exclama usando una palabra ofensiva.

"Tengo la inteligencia de las Fuerzas Armadas que no me da información. ABIN [Agencia Brasileña de Inteligencia] tiene sus problemas, de ahí tengo alguna información. Si no tengo más porque está faltando, realmente tenemos problemas. La gente no puede vivir sin información.

"¡No voy a esperar a que jodan a mi familia!", se oye decir a Bolsonaro.

En otro momento, Bolsonario afirma: "Ya intenté cambiar a gente de nuestra seguridad en Rio de Janeiro, oficialmente, ¡y no lo conseguí! ¡Eso se acabó!".

