George Floyd no "falleció". Fue asesinado brutalmente. Lamentablemente es una historia que conocen los afroamericanos



Estaba desarmado. Gritaba "I can't breath", pero no fue suficiente para impedir una injusticia.



El color de la piel no debería definirnos. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/UOS6jzDcHa