Bukele vs El Faro: por qué acusan a uno de los presidentes más populares de América Latina de atacar a uno de los medios más prestigiosos del continente

Patrón recurrente

"Empezó con medios más pequeños y en septiembre tuvo un primer gesto público de censura al no dejar entrar a una conferencia de prensa a periodistas de F a ctum y El Faro . Y luego empezaron fortísimas campa ñ as de acoso en redes a diferentes periodistas, incluidos los nuestros, y reacciones muy agresivas a cualquier publicación que lo cuestionara", relata Sanz.

Repercusiones internacionales

Múltiples enfrentamientos

"Él sigue siendo muy popular porque, hasta el día de hoy, El Salvador sigue buscando razones para la esperanza. Y la esperanza es Nayib Bukele . No puedes pedirle a un país que ha sufrido tanto que renuncie a su esperanza en solo un año, sobre todo cuando no hay alternativas", reconoce el director de El Faro .

"No es sólo que se enfrente con los medios tradicionales, es que se enfrenta con los medios no tradicionales; no es solo que se enfrente con los partidos políticos, que ahora tienen muy poca credibilidad, es que se enfrenta con la UCA, la universidad jesuita que sigue teniendo una credibilidad enorme; no es solo que se enfrente con la Asamblea Legislativa, es que se salta a la Sala de lo Constitucional, y con los gobiernos anteriores la Sala Constitucional era el símbolo del freno a los abusos", elabora.