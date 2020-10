"Fuimos dos estudiantes que negociamos con las FARC por la vida de mi padre"

"Los siguientes mensajes eran de mi tío diciendo que me comunique y entonces pienso 'Dios mío, ¿qué pasó?'".

Secuestro

"Todo el mundo nos dijo que pedir ayuda para intentar un rescate era lo que no debíamos hacer", señala Miles.

Ninguno de ellos pudo asumir ese papel porque no dominaban el español con la suficiente habilidad, por lo que recurrieron a un amigo colombiano de Miles, Robert Clerx .

Robert cuenta que antes de cada comunicación "básicamente teníamos un libreto de lo que íbamos a decir, lo que íbamos a preguntar, y la idea era no desviarnos".

La negociación

"Eso es lo que nos explicaron los asesores a nosotros y a Robert: 'Van a hacer amenazas, te van a decir cosas más horribles. Al final del día es un negocio, Tom es una mercancía, si los rehenes lo lastimaron o lo mataron, entonces no ganan dinero y han desperdiciado mucho tiempo y recursos'", explica.

"Hubo algunos retrasos en la sala de computación de la universidad, literalmente tuve que salir del examen y decir: 'Maestra, lo siento, tengo que irme'. Probablemente fui el chico más maleducado de la clase, porque simplemente salí, pero es que no podía decirle que estoy negociando un secuestro".

Aunque los secuestradores bajaron levemente el rescate, seguían exigiendo millones a la familia que no podía pagar ese tipo de suma.

Y cuando se reanudaron las negociaciones, las Farc esperaban que la familia elevara su oferta , pero como eso no sucedió la guerrilla se enfureció aún más.

El pago

Hasta el día de hoy, Miles prefiere no contar cómo la familia obtuvo el dinero, pero lo hicieron y lo escondieron en cajas antes ser entregado.

"Todo el mundo nos había dicho que un miembro de la familia no debe llevar físicamente el dinero porque también te pueden retener", recuerda.

"Las dos personas que elegimos no se conocían y eso era parte del plan en cierto sentido, porque si no tenían una relación previa eran menos las posibilidades de que intentaran huir con el dinero", cuenta.

"No es como en las películas en las que entregas el dinero y tu papá está parado al otro lado", dice Miles.

"No funciona de esa manera. Tomaron el dinero y realmente no explicaron nada más, pero a través de la experiencia de todos con los que habíamos hablado, teníamos la impresión de que volvería en un plazo de tres días a una semana ".

Las semanas se acumulaban y todos se sentían abrumados por la sensación de que tal vez no volvería a casa después de todo.

Los misioneros

"Quiero decir que casi la regla número uno en ese momento era no hablar de los secuestros porque esto solo eleva el precio de la víctima. Pero ella sintió que si crearía algún tipo de presión sobre ellos para hacer algo", explica.

Miles cuenta que en ese momento pidieron una confirmación de que Tom todavía estaba vivo, pero la prueba que recibieron no fue convincente.

"No había nada allí (un mensaje escrito por Tom) que probara que estaba realmente vivo. Podría haber escrito cualquier fecha con un arma apuntando a su cabeza y nos aconsejaron que no aceptáramos".

El desenlace

Al mismo tiempo, comenzaron a circular rumores de que el ejército colombiano estaba planeando avanzar hacia las Farc y la familia no quería que Tom quedara atrapado en el fuego cruzado.

"Ahí fue donde las cosas se pusieron realmente mal, porque la guerrilla había acordado liberar a mi papá simultáneamente con el pago del rescate y no lo hicieron", indica Miles.

El equipo de la Cruz Roja fue al pueblo y esperó todo el día, pero no había ni rastro de Tom.

"Fue entonces cuando estábamos en la desazón absoluta porque ya no había una hoja de ruta para nosotros. Teníamos dificultades para mirarnos a los ojos y reconocer lo que podía venir después", cuenta el hijo de Tom.

"Salimos de la cocina y no podía creer lo que estaba viendo", cuenta Miles.

Tom había pasado hambre y había estado encadenado en cautiverio; no había sido alimentado con vegetales durante más de cuatro meses.

"En su mayoría (los guerrilleros) eran adolescentes, muchos de ellos tenían 14 y 15 años y no habían recibido educación alguna. Mi papá tenía un doctorado y en un momento se dio cuenta de que tenía más años de educación que sus 10 guardias juntos", cuenta Miles.

La liberación

Revivir el peor año de la vida de ellos una y otra vez ejerció una presión particular sobre su madre, dice Miles.

"Mi madre se había criado en el extranjero. Le encantaba viajar por el mundo y por primera vez en su vida no tenía ningún interés en ello. En realidad, no quería mucho salir de casa. No quiero decir que fuera una completa ermitaña, pero su espíritu de aventura se fue para siempre", señala el hijo.