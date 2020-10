Salvador Cienfuegos: lo que dice su detención en EE.UU. y la de otros altos cargos de México sobre la penetración del narcotráfico en sus instituciones

"Si no se habla de un narcoestado, sí se podría hablar de un narcogobierno".

La actuación de la justicia estadounidense dejó al descubierto nuevamente la fragilidad del Estado mexicano, que ha visto en los últimos años cómo algunos de sus ex altos cargos eran juzgados por crimen organizado fuera de sus fronteras .

Trascendencia para la región

"No había habido una detención de este calibre militar en México. Sin lugar a dudas, el arresto de Cienfuegos tiene una enorme trascendencia", le destaca a BBC Mundo el experto en seguridad Alejandro Hope.

"Como titular de Defensa tenía un papel importante en la interlocución con el Comando Sur de EE.UU. y, prácticamente, con todos los secretarios de Defensa de América Latina. No es solo un tema de interlocución, sino también de intercambio de información", le dice a BBC Mundo.

Pese a la trascendencia de su detención, lo cierto es que el militar -quien ejerció como secretario de Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto- no es el primer alto cargo mexicano que es detenido en suelo estadounidense por su presunta vinculación con el narcotráfico.

De exjefes de Seguridad a fiscales estatales

¿Reflejan realmente un "narcogobierno"?

Expertos coinciden en la gravedad de la detención de Cienfuegos y otros ex altos cargos, pero evitan hablar de "narcogobiernos".

"No me parece que la imputación sea extensible ni justa para todo el gobierno o el ejército mexicano, no creo que sea posible. Pero sí podemos hablar de funcionarios públicos coludidos con grupos del crimen organizado", dice Márquez Blas.