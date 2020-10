Luis Arce, virtual ganador de las elecciones en Bolivia, a la BBC: "Si Evo Morales quiere ayudarnos será muy bienvenido pero eso no quiere decir que él estará en el gobierno"

Pero a causa de la pandemia, todos empezaron a sentir que la economía no está yendo bien, que hay algo mal, que el modelo neoliberal que implementaron en noviembre de 2019 no está yendo bien.

No, no. No estoy diciendo que no hubo corrupción. Incluso mandamos a la cárcel a un militante del MAS que había robado.