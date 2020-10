Plebiscito en Chile: cómo fue el referendo que sacó del poder al general Augusto Pinochet en 1988

Según la crónica del The New York Times de aquel día, Patricio Aylwin, entonces presidente de la Democracia Cristiana y portavoz del comando del NO -y más tarde presidente de Chile-, declaró públicamente que estaba claro que "la mayoría de los chilenos han votado que no".