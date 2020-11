Martín Vizcarra: Congreso de Perú aprueba la moción de vacancia para destituir al presidente

"No existe prueba de flagrancia de un delito, ni habrá porque no he cometido un delito, no he cobrado soborno (...) Son hechos falsos, no corroborados, recién está empezando un proceso de investigación, son hipótesis", manifestó Vizcarra.