Los 27 venezolanos deportados de Trinidad y Tobago que tuvieron que ser devueltos y están ahora en custodia

BBC Mundo se puso en contacto con la Cancillería de Venezuela, pero respondió que de momento no va a hacer comentarios sobre el caso.

"Sobrevivimos como pudimos"

"Sobrevivimos como pudimos en el mar. No hemos comido, nos picaron la plagas, algunos de los niños están resfriados, vomitaron y están débiles , pero gracias a Dios pudimos llegar", le dijo Cristian Mendoza, uno de los venezolanos retornados, al medio local Trinidad y Tobago Newsday .

"Es una situación tan tremenda que no puedo hablar", le comentó escuetamente a BBC Mundo el padre de dos niños de 9 y 5 años que habían sido deportados junto a la madre, y que prefirió no ser identificado.

De acuerdo a Smolansky, este miércoles los niños detenidos no han podido ver aún a sus padres.

El representante de la OEA no es el único en llamar la atención sobre la cuestión.

"Trinidad está bajo asalto"

Rowley se refirió al presidente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a quien atribuyó, junto a otros funcionarios, el haber "declarado la guerra", prácticamente, a Trinidad y Tobago por no apoyar un cambio de gobierno en Venezuela.

"Yo no puse a ninguna persona en ningún bote (…) no sé si son 10, 12 o 16 niños, no sabemos de qué hablan".