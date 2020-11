Movimiento San Isidro: la inusual protesta de artistas cubanos luego de que el gobierno desalojara a jóvenes en huelga de hambre

"Nosotros, en solidaridad con nuestros hermanos del Movimiento San Isidro, exigimos que la justicia no se ejerza a discreción. La justicia no puede proteger al Gobierno por encima de los derechos de sus ciudadanos", agrega.

¿Cómo fue la protesta del viernes?

De acuerdo a Romero, en la noche, hubo un corte de electricidad en la zona, lo que no impidió que los participantes "en su mayor parte personas muy jóvenes" continuaran la protesta.

¿A qué responde la protesta?

Los manifestantes no fueron atendidos inicialmente por los responsables de la institución, por lo que decidieron quedarse hasta ser escuchados y comenzaron a trasmitir lo que pasaba a través de las redes sociales.

"Nosotros no podemos seguir viviendo en un país donde no hay seguridad para los periodistas, los activistas y los que disienten. Basta de arrestos arbitrarios, de causas creadas a conveniencia y de caprichos desde el poder, que hoy no ha sabido responder al pueblo sino a su propia supervivencia en el poder", escribieron en el comunicado.