"Es como vivir en la Edad de Piedra": el retorno a la cocina de leña por falta de gas en el interior de Venezuela

"Un país petrolero y no hay gas, no hay gasolina, no hay nada. Éramos ricos, Venezuela era rica", se queja Kira Pimentel mientras agrega un poco de aceite al fuego que está armando en el patio de su casa para cocinar.