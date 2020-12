El día de 1875 en que Estados Unidos intervino a favor de Venezuela contra la superpotencia de la época

La manzana de la discordia

La gota que colmó el vaso

La lucha por la influencia en América Latina

Una prueba para la Doctrina Monroe

En efecto, el escritor, abogado y exembajador estadounidense en Venezuela William Scruggs jugó un papel fundamental en la campaña por ayudar a Venezuela al publicar un controvertido panfleto titulado British aggressions in Venezuela; or The Monroe doctrine on trial("Agresiones británicas en Venezuela; o la doctrina Monroe a prueba").