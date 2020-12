Las desconocidas actividades secretas de Reino Unido para influir en la política de América Latina en la década de los 60

El papel de EE.UU. en América Latina está bien documentado. No tanto el de los operativos británicos.

Lo que no estaba tan claro es el papel que jugó Reino Unido en la región en el mismo periodo.

'Propaganda negra'

En estas actividades, el papel del país se mantuvo oculto con un enfoque particular en la propaganda "negra", que incluye material falso o actividades en las que los ciudadanos son deliberadamente engañad o s acerca de su procedencia.

Reino Unido no tenía un interés particular en la región por lo que dejaba a su aliado, Estados Unidos, tomar la iniciativa ya que la consideraba como parte de su "esfera de influencia" .

"Estos dos objetivos no se podían combinar siempre de forma armoniosa".

Pensaron que podrían movilizar, si era necesario, una "turba" de al menos 5.000 personas, en su mayoría jóvenes católicos, a las calles de Quito, según el artículo del profesor Cormac "The Currency of Covert Action: British Special Political Action in Latin America, 1961-1964" publicado en la Revista de Estudios Estratégicos