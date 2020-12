Coronavirus en Ecuador | "Sáquenme de aquí": la conmovedora historia del periodista que murió de covid-19 y escribió su último relato desde un hospital de Guayaquil

¿Por qué Guayaquil?

La explosión

El último relato

"Acá no dan respuesta de nada, me tienen con oxígeno y con suero. No sé si hay cómo mover alguna influencia para que me hagan el examen, y para que me den un buen tratamiento, porque siento que estoy jodido de los pulmones; no sé si estos manes me van a confinar así nomás. La verdad es que me comenzó a dar un poco de temor".