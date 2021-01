Venezuela: qué se sabe de la operación policial en Caracas que terminó en una "masacre"

Hasta este martes, el gobierno venezolano no había dado su versión de lo sucedido.

"No hay comentarios por ahora", dijo a BBC Mundo sobre los hechos en La Vega un portavoz del Ministerio Público.

El fiscal fiscal general, Tarek William Saab , no respondió la petición de comentarios de BBC Mundo.

¿Qué se sabe?

"El enfrentamiento fue en la parte baja (de La Vega), pero aún en la parte alta, en la que vivo, se escucharon las detonaciones, se vivió mucha zozobra, estuvimos en mucha tensión durante los enfrentamientos", dijo a BBC Mundo por teléfono Amaranta, una vecina de la zona que también prefiere no dar su nombre real.

"Aún continúa mucha presencia de las FAES incluso en la parte alta", dijo la noche del lunes la mujer, que durante los enfrentamientos trató de no salir de casa, mantener a su familia alejada de las ventanas, no poner música y bajar el volumen de la televisión "para que no se dieran cuenta de que había gente".