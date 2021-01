El país de América Latina en el que cerrarán más de un tercio de las universidades por "falta de calidad"

Cuando en diciembre de 2019 recibió la noticia de que su universidad no tendría licencia de funcionamiento, Nathalia Matías acababa de terminar el último ciclo de Arquitectura y estaba a punto de graduarse.

"Me quise cambiar a otra universidad. Pero yo había estudiado con una plan antiguo de cursos y ninguna universidad tenía ese plan antiguo. Solo la mía. Así que si quería cambiarme, tenía que empezar casi desde cero y no me convenía", cuenta Matías, quien estudiaba en la universidad Alas Peruanas de Lima.