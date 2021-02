Tomás González: "Los gobernantes de Colombia han visto el Pacífico como un territorio inútil"

"No alcanzan a ver la belleza de un solo árbol", dice el escritor colombiano, preocupado por una "inconsciencia" sobre el medio ambiente que, para él, acabará con la naturaleza.

En mi caso perdí a dos hermanos, no por el conflicto, pero sí por ese modo que tenemos de resolver las cosas: con violencia, sin etapas intermedias.

Me asombra cómo, después de haber vivido en un mundo lleno de maravillas, uno llega de pronto a la nada, al vacío total. Pasamos de la exuberancia de la vida a la nada completa.

Me ha interesado, pues, mostrar la forma como distintos personajes viven este tránsito a la nada o al más allá, que es uno de los eventos más importantes en la vida de la persona, igual que lo son la aparición de la vida y sobre todo el aflorar de la conciencia.

Yo no quisiera no sentir la muerte. Preferiría vivirla, en lo posible sin sufrir dolor, eso sí, aunque sé que es mucho pedir.

Pero uno no sabe cuándo empieza a darse, y esa es parte de la incógnita que yo exploro en mis escritos: cómo cada individuo va acercándose a semejante hecho.

Sin embargo, cuando se enfermó se negó de plano a tomar esa decisión. No se quería morir. Sufrió mucho, pero duró lo que más pudo.

El hecho es que no conocemos el valor que le damos a la vida hasta que la sentimos amenazada. Nuestro apego es más fuerte de lo que nos imaginamos.

Aquello ha cambiado, claro, sobre todo desde la aparición de la pastilla anticonceptiva, que liberó a las mujeres del embarazo perpetuo, pero es un problema no resuelto que aqueja no sólo a algunas culturas y pueblos, sino toda a la humanidad, y la empobrece.

¿Quién no? Mira uno su historia personal y hay momentos en que querría con toda su alma no haber hecho lo que hizo y no haberles causado dolor a otras personas o a los animales, que es al fin de cuentas la manera como se manifiesta la maldad.